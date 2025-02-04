建中兒一心想念文組科系 單親父苦勸無效憂：怎麼脫離貧窮？

文組出路真的比較差？一名父親在Dcard發文求助，表示念建中的兒子堅持想念文組科系，然而他們家家境在妻子過世後一落千丈，身為父親的他真心希望兒子未來能有個好工作脫離貧困，看著身邊文組朋友一個個後悔，他非常擔心孩子步上後塵。只是自己的苦勸兒子又聽不進去，無奈向網友尋求讓他回心轉意的方法。

原PO透露，家庭本來條件不差，妻子有不錯的工作，貢獻家庭大半的收入，自己只做半職在家帶小孩、做家務。然而妻子突然得了癌症離世，他不得不扛起整個家，因為與職場脫節太久找不到好工作，每天做各種兼職籌錢，儘管如此還是省吃儉用給孩子各種資源，希望兒子能考上四大電資，將來好好賺錢脫離貧窮。兒子也爭氣的考上了建中，本來很替他高興，卻發現他想讀社會學，即使努力苦勸也沒用。

原PO強調，兒子真的有興趣的話去修相關課程或者輔修他都沒意見，自己也只是為他好，因為身邊許多人讀文組，最後都後悔。他表示台灣物價房價高，文組那一點薪水根本不夠用，沒有錢又哪來的時間經營興趣。他感嘆自己為了能讓兒子考上好大學，努力加班多年，兒子怎麼就不能理解父親的苦心。

貼文曝光後有網友建議「你只需要跟他分析，未來收入的部分，最後讓他自己決定，自己負責」、「他喜歡讀什麼就讓他讀，將來後悔也是他自己的事」、「找幾個會說話長輩或是師長跟他聊聊，有時候父母說的話聽不進去，但其他人的話或許會聽進去幾分」、「大學讀什麼系跟薪水沒有絕對關係，但是不是自己做的決定跟心情絕對有很大的關係，你可以為他分析利弊但決定權在他」。