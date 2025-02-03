補習班數六都第一 台中學子徹夜排隊進不了名師班 民代要求正視

台中市議員陳俞融今指出，據統計，台中市高中應屆考生去年有1萬819人，但高中補習班從2021年的72家逐年增加，到去年9月已增至79家，成長幅度達9.72%，凸顯出學生對於課後輔導的高度需求，更反映學生升學壓力沉重，呼籲市府應正視並提升各校教學品質。

陳俞融說，有多位家長陳情，抱怨熱門補習班一位難求，甚至得排到半年後才有名額。更有家長在寒流來襲時徹夜排隊。隨著春節假期結束，補習班課程開始，許多學生卻仍未排入課程。

她說，現在的學生除了必須完成學校課程，還要投入大量時間參與課後補習，加重學習負擔，也影響身心健康發展。根據112學年度台中市高中生在校成績分布顯示，約有5.2%的學生平均成績未達60分，需要學校及時且有效的協助，以免陷入去補習卻「越補越大洞」的惡性循環。

陳俞融說，統計至今年1月，台中市高、國、中小補習班家數達2907家，總數不但為六都第一多，且國中、高中補習班核准招收人次，往往比實際在學人數多出約2倍。例如，台中市至今年1月止，國中實際學生數有59790人，但國中補習班核准招收人次卻多達112666人次，顯示一位學生可能報名多家補習班的現象，對補習需求居高不下。

她說，補習不應該成為學生的必需品，市府應以學生學習權益為重，透過提升校內教學品質及強化輔導機制，讓每位學生都能在正常的學習環境中獲得良好的教育資源，而不是被迫仰賴校外補習彌補學習落差。教育局應檢視並提升校內教學品質，並及早發現學習落後學生，分析成因並提供適切輔導，提升學生學習效率。

教育局表示，台中是全台第二大都，人口增加、學生數也增加，市府重視學生在校學習權益，近幾年教育預算占比均為六都第一，體現對下一代教育的重視。據統計，學生補習是以「人次」計算，並無法反映真實補習人數。市府除提供學校多元資源及提升教學品質，若學生出現學習落差等情形，也補助學校經費辦理「高級中等學校學生學習扶助方案」若有學習困難或特殊需求，亦提供差異化教學與補救教學，以提升學習動機。