鼓勵國中生探索綠色科技 彰化永續發展科學營接軌未來　

彰化縣文化創意發展協會日前在福興國中舉辦「2025彰化縣永續發展科學營」，以氣候變遷與再生能源為核心，結合豐富課程與實作，激發青少年對綠色科技的興趣，鼓勵下一代思考永續發展的創新方案。

「2025彰化縣永續發展科學營」由沃旭能源大彰化風場電力開發協助金贊助，為縣內首度以永續發展為題、以國中生為對象的科學營活動。

營隊第一天聚焦氣候變遷與再生能源活動，邀請專家講解二氧化碳排放造成全球暖化的成因及後果。由於電力系統的碳排放占台灣整體碳排放的6成以上，擴大使用無碳再生能源成重要議題備，營隊中因此也請業界介紹風能與太陽能等再生能源的發展情形。

彰化縣文化創意發展協會指出，鹿港福興一帶是台灣再生能源的發展重鎮，尤其近年離岸風電的發展帶動漁業和社區轉型，在地新生代若能多了解永續發展理念，有助接軌未來。