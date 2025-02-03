聽新聞
0:00 / 0:00
鼓勵國中生探索綠色科技 彰化永續發展科學營接軌未來
彰化縣文化創意發展協會日前在福興國中舉辦「2025彰化縣永續發展科學營」，以氣候變遷與再生能源為核心，結合豐富課程與實作，激發青少年對綠色科技的興趣，鼓勵下一代思考永續發展的創新方案。
「2025彰化縣永續發展科學營」由沃旭能源大彰化風場電力開發協助金贊助，為縣內首度以永續發展為題、以國中生為對象的科學營活動。
營隊第一天聚焦氣候變遷與再生能源活動，邀請專家講解二氧化碳排放造成全球暖化的成因及後果。由於電力系統的碳排放占台灣整體碳排放的6成以上，擴大使用無碳再生能源成重要議題備，營隊中因此也請業界介紹風能與太陽能等再生能源的發展情形。
彰化縣文化創意發展協會指出，鹿港福興一帶是台灣再生能源的發展重鎮，尤其近年離岸風電的發展帶動漁業和社區轉型，在地新生代若能多了解永續發展理念，有助接軌未來。
營隊第二天安排創意實作課程，包括搖搖手電筒製作、回收大挑戰、可樂電池實驗，把科學知識和永續發展理念相互結合。福興鄉長蔣煙燈出席結業式，除頒發結業證書肯定學生表現，也感謝沃旭能源的支持和福興國中的協助永續發展科學營圓滿舉行。他更勉勵學生將科學營所學應用於生活中，加入永續理念的推動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言