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鼓勵國中生探索綠色科技 彰化永續發展科學營接軌未來　

聯合報／ 教育事業部
彰化縣文化創意發展協會舉辦「2025彰化縣永續發展科學營」，聚焦氣候變遷與再生能源，結合實作引領青少年認識綠色未來。圖／彰化縣文化創意發展協會提供
彰化縣文化創意發展協會舉辦「2025彰化縣永續發展科學營」，聚焦氣候變遷與再生能源，結合實作引領青少年認識綠色未來。圖／彰化縣文化創意發展協會提供

彰化縣文化創意發展協會日前在福興國中舉辦「2025彰化縣永續發展科學營」，以氣候變遷與再生能源為核心，結合豐富課程與實作，激發青少年對綠色科技的興趣，鼓勵下一代思考永續發展的創新方案。

「2025彰化縣永續發展科學營」由沃旭能源大彰化風場電力開發協助金贊助，為縣內首度以永續發展為題、以國中生為對象的科學營活動。

營隊第一天聚焦氣候變遷與再生能源活動，邀請專家講解二氧化碳排放造成全球暖化的成因及後果。由於電力系統的碳排放占台灣整體碳排放的6成以上，擴大使用無碳再生能源成重要議題備，營隊中因此也請業界介紹風能與太陽能等再生能源的發展情形。

彰化縣文化創意發展協會指出，鹿港福興一帶是台灣再生能源的發展重鎮，尤其近年離岸風電的發展帶動漁業和社區轉型，在地新生代若能多了解永續發展理念，有助接軌未來。

營隊第二天安排創意實作課程，包括搖搖手電筒製作、回收大挑戰、可樂電池實驗，把科學知識和永續發展理念相互結合。福興鄉長蔣煙燈出席結業式，除頒發結業證書肯定學生表現，也感謝沃旭能源的支持和福興國中的協助永續發展科學營圓滿舉行。他更勉勵學生將科學營所學應用於生活中，加入永續理念的推動。

彰化縣福興國中校長楊書端致詞。圖／彰化縣文化創意發展協會提供
彰化縣福興國中校長楊書端致詞。圖／彰化縣文化創意發展協會提供
彰化縣文化創意發展協會舉辦「2025彰化縣永續發展科學營」，以科學實作激發學生關心永續與創新。圖／彰化縣文化創意發展協會提供
彰化縣文化創意發展協會舉辦「2025彰化縣永續發展科學營」，以科學實作激發學生關心永續與創新。圖／彰化縣文化創意發展協會提供
彰化縣福興鄉長蔣煙燈出席結業式，鼓勵學生活用所學。圖／彰化縣文化創意發展協會提供
彰化縣福興鄉長蔣煙燈出席結業式，鼓勵學生活用所學。圖／彰化縣文化創意發展協會提供
「2025彰化縣永續發展科學營」結合業界資源，帶領學生認識風能與太陽能等再生能源發展。圖／彰化縣文化創意發展協會提供
「2025彰化縣永續發展科學營」結合業界資源，帶領學生認識風能與太陽能等再生能源發展。圖／彰化縣文化創意發展協會提供

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