造句整題0分！師紅筆畫叉喊重做 網見答案全笑了：媽媽多厲害？

小孩子充滿豐沛的想象力，作文造句不時會出現「創作力量同幻想會嚇你一跳」的爆笑情況！近日網上瘋傳1張相片，上面寫有2句重組句子的題目及答案，看來是小學生程度的功課，而孩子給出答案是「你媽真的很厲害」及「朋友，小麗是我的！」，結果卻換來老師2個大交叉及0分，並要求「重做」。網友看到答案後，反應卻與老師完全相反，指雖然第1句出現錯別字，但整體意思卻令人忍俊不禁，大讚孩子「有創意」，更指應該給予分數。

近日網上瘋傳1張相片，上面寫有2句重組句子的題目及答案，而孩子給出答案是「你媽真的很厲害」及「朋友，小麗是我的！」，換來老師2個大交叉及0分。圖／香港01

貼文隨即被瘋傳，面對如此答案，不少網友稱「笑死」、「想知道，媽媽多厲害」、「假造句真告白，小麗接受吧」。更有網友認真做了這2條題目，得出6款不同組合的句子。不過也有人認為「這字一看就是大人模仿小朋友寫的」，笑笑便好，不用太較真。

重組句子被老師打交叉 給0分要重做

有網友在Threads上曬圖，留字指「你媽」，相片內寫有2條重組句子的題目，第1條是「真的、你、很、嗎、厲害」，答案寫上「你媽真的很厲害」，而第2句題目則是「小麗、朋友、我、的、是」，答案寫上「朋友，小麗是我的！」，結果被老師畫上2個大交叉及給予0分，更寫明要「重做！！！」。

網友發現有錯但讚創意滿分

貼文引來不少網友議論紛紛，有人發現第1句的答案寫上錯別字「嗎／媽不分」，「根本創作文，題目是『嗎』又不是『媽』」，但第2句卻沒有錯字，只是兩句句子重組後的意思都相當搞笑。

有人認真給出6款組合句子

有人留言形容「笑死」，指第2句是「假造句真告白，小麗接受吧」、又想起周星馳電影《破壞之王》的角色，「看來（做句）是斷水流大師兄」。有人則認真重組出「正確組合」的句子「1.你真的很厲害嗎？ 2.小麗是我的朋友。我應該100分」、也有人發揮創意這樣造句，「朋友小麗是我的／朋友是我的小麗／我是小麗朋友的／小麗朋友是我的／我的小麗是朋友，貴圈真亂」，更有網友認真做了這2條題目，合共給出6款組合的句子。

有人斥老師扼殺孩子創意

有網友則認為老師在扼殺孩子的創意，「造句這種東西還搞標準答案，這種教師在扼殺學生的創意！！」。不過亦有網友呼籲切勿「跟車太貼」，認為事件有可疑之處，指出「這字一看就是大人模仿小朋友寫的」，大家笑笑便好，不用太較真。

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文章授權轉載自《香港01》