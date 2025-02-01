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藝術家蘇予昕首檔北美個展「掘地覓天」 新春揭幕

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
藝術家蘇予昕（右）與駐洛杉磯台灣書院主任簡德源（左）於作品《一個島嶼的誕生（新島，硫磺島以南）》前合影。圖／文化部提供
藝術家蘇予昕（右）與駐洛杉磯台灣書院主任簡德源（左）於作品《一個島嶼的誕生（新島，硫磺島以南）》前合影。圖／文化部提供

文化部駐洛杉磯台灣書院與加州橙縣藝術博物館（Orange County Museum of Art）合辦《蘇予昕：掘地覓天》（Searching the Sky for Gold）特展，於台灣時間1月31日正式揭開序幕，展出藝術家蘇予昕28件創作，此展也是其首度在北美展出，展期將持續至5月25日。

文化部表示，新生代藝術家蘇予昕，英國倫敦斯萊德美術學院碩士畢業，作品曾於倫敦、杜拜、上海等地展出。蘇予昕擅長藉由探索各種大氣、地質及色彩表現，利用各種材質自製顏料，創作出具象的雕塑作品，2018年曾參與國立台灣美術館《亞洲藝術雙年展》。

此次展出，蘇予昕擷取加州海岸線、猶他州地下礦脈、夏威夷火山島等地質產物，將無形的自然現象化為有形的藝術創作，帶領觀眾重新認識色彩的起源、功能、移植、潛力。其中作品《近水之地（東台灣臨海道路）》已由橙縣藝術博物館納為永久典藏，以土壤、海螺殼、色澱、雌黃、紫頁岩、赭石、鈦白粉等媒材，再現台灣東部斷層海岸的奇觀景象，反映藝術家於花蓮出身的生命經驗。

駐洛杉磯台灣書院主任簡德源於開幕晚會表示，橙縣藝術博物館由13位女性創設，對女性藝術家作品向為重視，首次與我國合作推出台灣藝術家個展，在場館主要展區呈現蘇予昕跨太平洋風景為主題的作品，相信能促進更多文化交流對話。

橙縣藝術博物館館長Heidi Zuckerman亦表示，蘇予昕的創作過程令人著迷，以自製顏料創造流動的景觀，既創新又具啟發性，揭示了塑造世界的各種動態及現象。

《近水之地（東台灣臨海道路）》由美國加州橙縣藝術博物館永久典藏。圖／橙縣藝術博物館及藝術家提供
《近水之地（東台灣臨海道路）》由美國加州橙縣藝術博物館永久典藏。圖／橙縣藝術博物館及藝術家提供
蘇予昕以作品《或冥或誕（東台灣臨海道路）》向觀眾介紹創作理念、媒材及故鄉台灣。圖／文化部提供
蘇予昕以作品《或冥或誕（東台灣臨海道路）》向觀眾介紹創作理念、媒材及故鄉台灣。圖／文化部提供

博物館 文化部 藝術家

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