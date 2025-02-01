快訊

桃園平鎮過年驚傳里長勸導放鞭炮被打？原來是兒子惹禍

女歌手揭遭親舅舌吻猥褻！人生翻篇發文：壞人活在地獄

聽新聞
0:00 / 0:00

明天還有一天 走春就選國家漫畫博物館「漫畫行春」

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
歌手邵大倫及張雅淳將在今天登場演出。圖／文化部提供
歌手邵大倫及張雅淳將在今天登場演出。圖／文化部提供

今天是大年初四，許多人把握收假前的走春機會，文化部配合「第15屆金漫大獎《一桿秤仔（漫畫版）》特展」開展，自1月18日起，一連3個周末在國家漫畫博物館東側園區辦理「2025漫畫行春系列活動」。今將有國光劇團、歌手邵大倫及張雅淳的演唱，以《粉紅緞帶》獲得第10屆金漫獎年度漫畫大獎的漫畫家「星期一回收日」也將在現場簽繪。

文化部表示，國家漫博館系列活動邀請九天民俗技藝團、歌手邵大倫、國光劇團劉珈后、DSPS樂團等，帶來與漫畫結合的藝術表演，搭配漫畫簽繪、共創工作坊、金漫特展、創新漫畫市集等活動，用最在地的台灣漫畫陪民眾迎新春。

昨天大年初三，由獨立樂團DSPS帶來漫畫創意企劃《芭樂歌 BLA BLA SONG》，將漫畫的情感意境轉化為現場的音樂共鳴；漫畫家廢廢子也與編劇簡莉穎同台分享獲得第15屆金漫獎年度漫畫獎的《直到夜色溫柔》創作故事；而漫畫家安妮羊的共創工作坊，也由漫畫家依新春主題與民眾現場即席創作，讓民眾見證漫畫家創作過程，並把成品帶回家。

今天的活動將由國光劇團旦行演員劉珈后將詮釋常勝《閻鐵花》的經典橋段，呈現戲劇的力量與漫畫的深刻內涵；歌手邵大倫及張雅淳則會以歌聲詮釋季雅《異人茶跡》，在音樂與茶香之中，帶領觀眾感受節慶的溫馨氛圍；以《粉紅緞帶》獲得第10屆金漫獎年度漫畫大獎的漫畫家「星期一回收日」也將現場簽繪。

而壓軸於明天初五登場的九天民俗技藝團，將結合阮光民《九天少年》，以民俗技藝展現熱血與澎湃的情感，讓觀眾親身體驗漫畫的力量與激情，通過漫畫作品與各種藝術形式的結合，為觀眾呈現全新的視覺與聽覺享受。

文化部表示，活動期間，第15屆金漫特展也持續展出，包含第15屆入圍作品及歷屆金漫大獎／年度漫畫大獎等優秀台漫作品展覽，創新漫畫市集也同步登場。更多活動資訊請參考金漫獎FB粉絲團及官方網站。

文化部「第15屆金漫大獎《一桿秤仔（漫畫版）》特展」安排系列活動，用最在地的台灣漫畫陪民眾迎新春。圖／文化部提供
文化部「第15屆金漫大獎《一桿秤仔（漫畫版）》特展」安排系列活動，用最在地的台灣漫畫陪民眾迎新春。圖／文化部提供
九天民俗技藝團將於明天壓軸登場。圖／文化部提供
九天民俗技藝團將於明天壓軸登場。圖／文化部提供

文化部 漫畫家 金漫獎

延伸閱讀

安古蘭漫畫節台漫發光 繪圖敘事精妙擄獲歐洲讀者

漫畫《古見同學是溝通魯蛇》連載近9年正式完結！硝子櫻花樹下迎接畢業

紳士漫《對常來我家的辣妹為所欲為》第四集2月推出！新辣妹「花音」加入戰局

#生涯無悔！日本不敗名作《北斗神拳》，40年歷史的昭和男漫畫

相關新聞

過年和小孩相處好尷尬？作家分享互動守則：問1問題是大忌

春節連假閤家團圓，與親戚拜年的同時，難免會遇到年紀較小的孩子，此時，該如何開啟話題？才能避免成為小時候最討厭的那種大人。知名圖文作家「大坦誠」在社群平台分享一系列成年人和國小生相處不尷尬的守則，網友紛紛認同：「太實用了！」

藝術家蘇予昕首檔北美個展「掘地覓天」 新春揭幕

文化部駐洛杉磯台灣書院與加州橙縣藝術博物館（Orange County Museum of Art）合辦《蘇予昕：掘地覓...

明天還有一天 走春就選國家漫畫博物館「漫畫行春」

今天是大年初四，許多人把握收假前的走春機會，文化部配合「第15屆金漫大獎《一桿秤仔（漫畫版）》特展」開展，自1月18日起...

從不會講到愛上台語 北市學生：聽懂阿嬤的話了

台北市中小學代表隊在全國語文競賽台語讀者劇場項目皆拿下特優，除了收獲友情、自信及成就感，有國小生興奮地說，她原本不太會講...

為體育專長生開升學路 基隆今年首招國中小運動績優生

基隆為拓展體育專長學生升學進路，鼓勵學校發展運動專項，市長謝國樑在去年年宣布體育班成班人數不設限，今年更擴大新設國中小運...

竹縣市增班增校 舒緩入學壓力

新竹縣、市因竹科快速發展，近十年人口大量移入，學生人數逐年攀升，也面臨校舍不足窘境。新竹市114學年度不僅要為國中增班，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。