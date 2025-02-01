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竹縣嘉興國小復育小米文化 找回部落語彙

中央社／ 新竹縣1日電

竹縣尖石鄉嘉興國小校長徐榮春帶領師生於校園內開闢田地，由部落耆老親自帶領孩子學種植小米等部落所需穀物，也將編織等技藝融入課程，講述部落語彙，讓孩子浸潤泰雅文化與生活。

徐榮春（Makus Suyan）為尖石鄉新樂村馬里光群泰雅族人，他與尖石、五峰鄉共5所國中串連設計課程，融入族語、農耕等文化，並邀部落耆老教修築竹木房屋、狩獵、編織等技藝。

嘉興國小內有一片種小米等穀物的田地，徐榮春常帶孩子共同拔彩維護，他說，泰雅族因住於山區，小米適合種山坡地成為部落主食，也透過種植小米過程，展現對土地的敬畏與感恩。

徐榮春表示，每年從2月起迎接播種祭（sm’atu），6、7月收割祭（smgaqi’），9月在收割後將小米曬過辦入倉祭（smi khu’），最後年底辦祖靈祭（smyus/psl kotas）等祭儀，讓孩子從生活培養泰雅素養。

等待小米結穗收成，部落耆老帶孩子曬小米再整理入倉，過程中關於小米的語彙隨之出現，如「qutuxkhu’（一座穀倉）」，是每把小米在部落中的計算單位。

徐榮春說，「qutux khu’（一座穀倉）」是象徵這些小米屬部落共同存糧，若鄰里缺糧須無條件分享，也教孩子團結與互助，顯現「無私分享糧食是泰雅的傳統」。

他表示，入倉後，會將小米部分煮食，第1口給予家中最幼成員先食，象徵傳承與祝福。此外，孩子也學做小米粥、小米糕、醃肉，並於祖靈祭時邀請長輩品嚐，藉此表達感謝之意。

對於推行泰雅文化課程困難，徐榮春表示，曾有部分家長擔心影響孩子學業，但經過5年努力，家長逐漸理解，要讓孩子認同文化與身分，才能在心靈上有根基，面對未來挑戰時更有力量。

尖石鄉 泰雅族

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