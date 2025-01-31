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從不會講到愛上台語 北市學生：聽懂阿嬤的話了

中央社／ 台北31日電

台北市中小學代表隊在全國語文競賽台語讀者劇場項目皆拿下特優，除了收獲友情、自信及成就感，有國小生興奮地說，她原本不太會講台語，但現在聽得懂阿嬤的話了。

去年11月的一個週末，在花蓮四八高地上，有一群來自台北市立復興高中的學生大聲尖叫、狂奔、緊抱彼此，因為他們剛從老師口中得知，贏得全國語文競賽中讀者劇場項目高中組特優，代表學校拿下二連霸。

「我本來覺得我台語很好、以為講台語很輕鬆，真的接觸比賽後才發現，我根本沒辦法很標準地講出一句話，甚至還有特定發音唸不出來的問題。」回顧備賽過程，復興高中學生陳可芹說，真的是很不容易。

身為戲劇班的學生，陳可芹對於站上舞台及運用肢體、表情都不陌生，但讀者劇場的評判標準並不是參賽者多融入角色、多擅長肢體表達，更禁止使用任何道具及配樂，僅在意發音語調、是否對答如流等，成為她必須跨越的難關。

復興高中8人團隊從去年暑假開始訓練，另一名成員黃楷和表示，他本來在家就會跟阿公、阿嬤講台語，但比賽後才發現，很多詞有分南部音或北部音，還有文法上的不同，有時候只是跟同學聊天就會被老師糾正，「我們覺得很好笑，老師怎麼連這個都要管。」

連高中生都認為困難，更遑論國中及國小生會感到壓力。原先不太會講台語的東湖國中蔡侑臻在某次練習近3個小時後，因表現不如預期而難過流淚；比賽前一天晚上，她更因為擔心拖累整個團隊而在飯店自責大哭。

即便感到挫折，參賽學生仍堅持到底。建安國小黃若彤說，因為已經答應參加，為了大家她應該要更努力、拿出更好表現。建安國小葉華臻也說，有時候真的很累，老師會詢問要不要乾脆退賽，但大家都覺得半途而廢太可惜了，每次都選擇繼續走下去。

至於咬牙撐過艱難訓練的獎賞，葉華臻說，以前阿嬤跟她說台語，她只能用國語回答，兩個人雞同鴨講，「但現在我聽得懂她、她聽懂我了。」陳可芹也說，經過這5個月的訓練，她開始聽得懂長輩在講什麼並能夠回話，讓她想繼續加強台語能力，跟長輩交流。

東湖國中簡立淇及蔡侑臻指出，拿到特優像是打了場勝仗，5個多月來的訓練讓她們收獲珍貴的革命情感。復興高中黃楷和表示，他會繼續參加台語類別的語文競賽，持續精進自己，希望把台語文化傳承下去。

劇場 台語 阿嬤

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