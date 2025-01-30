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為體育專長生開升學路 基隆今年首招國中小運動績優生

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆國中小運動績優生，預計搭配國中小體育班期程，3月間展開招生作業。圖／教育處提供
基隆國中小運動績優生，預計搭配國中小體育班期程，3月間展開招生作業。圖／教育處提供

基隆為拓展體育專長學生升學進路，鼓勵學校發展運動專項，市長謝國樑在去年年宣布體育班成班人數不設限，今年更擴大新設國中小運動績優生管道，嘗試於體育班制度外，培養更多優秀運動人才，國中小運動績優生預計搭配國中小體育班期程，3月間展開招生作業。

基隆市各級學校長年以體育班方式培育優秀選手，國中小端僅有體育班一途，限縮學生運動發展的選擇及可能性，教育處長徐嬿立說，透過招收國中小學階段的運動績優生，可擴大運動人才的培育範圍，有助於發掘更多優秀運動選手，也可提升整體運動競技水準。

基隆市目前共6所國中、3所高中設有體育班，發展專項包含田徑、籃球、射箭、橄欖球、桌球、排球、跆拳道等運動種類，114學年度更復辦安樂高中體育班，恢復招收柔道、排球，更新增桌球專項，中興國小也恢復游泳體育班，盼能持續落實專項的扎根與選手輸送。

謝國樑說，為了能夠協助基隆的孩子們有暢通的升學管道，市府更匯集各方專業意見研商決策，訂定「基隆市國民中小學運動成績優良學生升學輔導辦法」，讓基隆市運動表現優良的學生，能以偏向個人化的方式發展運動專項，例如羽球、棒球、跆拳、游泳、射箭等，以完備各類學校體育運動專項三級銜接。

市府也修訂「國中畢業生升學本市公立高級中等學校獎學金實施計畫」，運動優異學生升學基隆市高中，除就讀市立高中可領取獎學金外，升學國立高中亦納為獎學金補助對象，盼能穩定各專項的三級銜接，讓各級學校體育的優質化發展。

基隆國中小運動績優生，預計搭配國中小體育班期程，3月間展開招生作業。圖／教育處提供
基隆國中小運動績優生，預計搭配國中小體育班期程，3月間展開招生作業。圖／教育處提供
基隆國中小運動績優生，預計搭配國中小體育班期程，3月間展開招生作業。圖／教育處提供
基隆國中小運動績優生，預計搭配國中小體育班期程，3月間展開招生作業。圖／教育處提供
基隆國中小運動績優生，預計搭配國中小體育班期程，3月間展開招生作業。圖／教育處提供
基隆國中小運動績優生，預計搭配國中小體育班期程，3月間展開招生作業。圖／教育處提供
基隆國中小運動績優生，預計搭配國中小體育班期程，3月間展開招生作業。圖／教育處提供
基隆國中小運動績優生，預計搭配國中小體育班期程，3月間展開招生作業。圖／教育處提供

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