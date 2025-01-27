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親子同遊迎新春 藝教館3展覽「藝」起來尋美

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
藝教館現在第1、2展覽廳舉辦「113學年度全國學生美術比賽特優作品巡迴展」，圖為展覽主視覺。圖／藝教館提供
藝教館現在第1、2展覽廳舉辦「113學年度全國學生美術比賽特優作品巡迴展」，圖為展覽主視覺。圖／藝教館提供

位於台北市中正區南海路上的國立台灣藝術教育館，現正展出全國學生美術比賽特優作品、易忠錢創作個展及矯正機關收容人書法比賽優選作品，除了周一、除夕、大年初一休館外，其他時間均正常對外開放。藝教館表示，歡迎民眾闔家光臨、親子同遊，在新春之際，一起來尋找藝術之美。

藝教館現在第1、2展覽廳舉辦「113學年度全國學生美術比賽特優作品巡迴展」，展期自即日起至114年2月9日止，匯聚全國各地國小到大專院校優秀學生的作品，涵蓋繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫、漫畫不同媒材。

第3展覽廳即日起至2月2日展出「2025易忠錢創作個展」，藝教館說明，易忠錢女士投入藝術創作已近半個世紀，本次展覽的「禪畫」、「鴻運高照」、「口罩」系列作品，呈現其數十年創作生涯的面貌，觀眾可透過作品了解創作者長年對藝術的思考。

美學空間自即日起至2月9日展出藝教館與台灣法學領航協會共同合作舉辦的「窗外有藍天──全國矯正機關收容人書法比賽優選作品展」，展出112年「全國矯正機關收容人書法比賽」得獎作品，這些作品均出自全國矯正機關收容人之手，透過書法藝術，他們不僅抒發情感，更展現出積極向上的生命力。

此外，藝教館規劃「新春尋色趣，打卡送好禮！」活動，透過色票探索藝教館的建築與歷史，即日起至2月2日的開館期間，民眾可以拿著藝教館精心設計的色票卡，前往館內特定地點打卡拍照，並上傳分享至FB、IG社群平台，標記「#藝教館新春尋色趣」，即可獲得一份精美的新春好禮。

藝教館館長李泊言表示，藝教館的成立目的，是提供學子親近藝術的機會和展演的舞台，同時帶動家長、社區居民和社會大眾接觸藝術，藉由藝術欣賞豐富心靈、提升生活品質，實踐藝術即生活的目標。歡迎社會大眾及師生在春節期間多加運用藝教館的藝教資源，享受一場豐富心靈之旅。

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