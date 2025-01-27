竹縣市增班增校 舒緩入學壓力

新竹縣、市因竹科快速發展，近十年人口大量移入，學生人數逐年攀升，也面臨校舍不足窘境。新竹市114學年度不僅要為國中增班，國中總量管制學校也增至8所；新竹縣國中總量管制學校也將從6所增至8所，並增加設置湖口國中，舒緩國中入學壓力。

新竹市尤其是鄰近竹科的東區人口快速增加，多所國中近年出現校舍不足、學生設籍時間不夠長無法就讀等窘境，市府教育處為確保學生就學需求與教學品質，114學年度規畫有總量限制學校增班及擴增學校增班等2大計畫。

新竹市114學年度總量管制學校共7所，包括三民、關埔國小，以及三民、光武、竹光和培英國中，還有新增的建功高中國中部。教育處也將在光武國中新增2班，竹光、三民國中各新增1班，強調將持續推動關埔安心通學專車、落實居住事實查核等。

建功高中校長林國松表示，學校近年已多次調整教室空間，為維護學生學習權益，向市府申請總量限制。建功高中家長會長蔡吳鑫期盼透過總量限制政策，確保即將入學新生的教學品質。

不止新竹市入學挑戰大，新竹縣也差不多，112學年度全縣國一新生數4400人，但遇上龍年新生潮，113學年度國一新生數暴增到5600人左右，預估今年114學年度同樣也會超過5000人，全縣13鄉鎮國中新生數預料都將較往年增加，就連少子化嚴重的峨眉、北埔等鄉鎮都逆勢上漲。

新竹縣竹北市同樣因竹科效應，包含東興、仁愛、成功、勝利、文興國中，以及六家高中國中部都已實施總量管制，預料今年114學年度將再增加竹北博愛國中及竹東二重國中。

新竹縣教育局指出，所有總量管制學校招收班級數將在3月總量管制新生登記後再行確認。新竹縣近年推動湖口高中遷校，並將高中部及國中部分別獨立設校，114學年度將增加湖口國中1校。