竹科效應 苗栗新生爆量教室不夠

苗栗縣頭份、竹南兩地近年因大批新竹科學園區員工購屋居住，市區多所國中入學新生爆量，校舍不敷使用。頭份國中被迫取消專科教室改做普通教室，建國國中去年新生多達19班，是創校以來最高，今年繼續增班，並搭建組合屋。照南國中也計畫申請組合屋應急。

頭份、竹南新生爆量，縣長鍾東錦最近在校長會議表示，新竹縣市房價太高，竹科員工到房價相對較低，且鄰近的頭份竹南購屋定居，他還喊話竹科管理局，有義務在苗栗設科學園區實驗中學，如不及早設校，幾所熱門學校恐怕連實驗室等專科教室都沒了，還要搭組合屋上課。

苗栗縣教育處調查，竹科員工至少有3000人移居頭份、竹南，近兩年更明顯。尤其頭份國中近年都有「給三百來五百」的超額困擾，教育部前幾年雖補助興建20間專科教室，但尚未完工，為了下學年七年級增加5班至16班新生，校方決定先改為普通教室，實驗課留在普通教室上。

「已向縣府申請興建4間全新組合屋。」建國國中校長方麗萍說，這學年一口氣增加8班，七年級創校史紀錄達19班，下學年預計增加5到7班，為維持專科教室功能及教學正常化，計畫搭建組合屋，但要求組合屋空間、設備與現有教室一致，有大屏、冷氣，才能讓家長接受。

至於組合屋要做普通教室或分組上課使用，方麗萍表示，屆時視情況調度，但依目前人口趨勢，持續增班造成校舍不足現象，短期內不可能改善，但是校方有義務盡可能讓學生留在學區就讀。

照南國中校長湯秀琴說，校內目前七到九年級共49班，下學年班級總數增加2班，其中七年級18班，校舍使用已達極限；今年畢業生480人，但是學區新生數多達700人，仍然供不應求，需依排序入學，校方將降低專科教室比率，也計畫增建組合屋，供社團分組跑班使用。

苗栗縣家長協會理事長邱春彬說，學生爆量集中頭份市，建新校舍緩不濟急，一些較偏遠的學校要建立出特色，可吸引超額學生就讀，另交通車補貼政策也能分散學生。他希望教育單位評估未來幾年學生數變化，務實因應。