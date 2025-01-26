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過年和小孩相處好尷尬？作家分享互動守則：問1問題是大忌

聯合新聞網／ 綜合報導
過年家族團聚，容易遇到長時間未見的親戚小孩們，該如何相處也是許多人心中的一大挑戰。示意圖／ingimage
過年家族團聚，容易遇到長時間未見的親戚小孩們，該如何相處也是許多人心中的一大挑戰。示意圖／ingimage

春節連假閤家團圓，與親戚拜年的同時，難免會遇到年紀較小的孩子，此時該如何開啟話題，才能避免成為小時候最討厭的那種大人。知名圖文作家「大坦誠」，在社群平台分享一系列成年人和國小生相處不尷尬的守則，網友紛紛認同：「太實用了！」

知名圖文作家「大坦誠」在Instagram上發文，表示大家過年時，常常會面對問完問題就尷尬滑手機的窘境，他身為一位國小老師，同時也是初老八年級生，將對小孩的觀察整理成一系列的守則，提供讀者們解決相處困擾。

1.如果講什麼他們都臭著一張臉的話，就別跟他講話了。

2.最直接馴服小孩的方法，就是拿手機下載他們愛的手遊給他們玩，但手機容易被霸佔。

3.遇到想跟你變好、但話真的很少的小孩，可以陪他們玩仙女棒。

4.在鄉下很無聊，可以帶小孩去買零食。

5.如果想買東西討好小孩，可參考下列排行榜：No.1卡皮巴拉、No.2庫洛米、No.3角落生物、No.4神奇寶貝（皮卡丘是安全牌）

6.準備一包韓星小卡給女生，或一包寶可夢卡給男生，高機率成功。

7.主動問成績的人徹底出局，你可以問他「你們老師兇嗎」之類的。

8.小孩都在看短影音而非卡通，可以跟他們聊Youtuber。

9.現在小孩最流行韓團：(G)I-DLE、NewJeans。如果面對小女生，你可以問她們最喜歡哪個成員，她們應該可以講一陣子。

10.如果聊韓星聊開了，可以問她們有沒有蒐集明星小卡，她們拿出明星小卡的時候千萬不要亂碰，因為很貴，而且那是她們社交籌碼。

11.跟小男生聊手遊也是一個好選項，但是要確定你能夠聽他們講手遊的事情連續講三個小時。

12.一進門就跟你討紅包的小孩，沒有繼續相處下去的必要；如果他們的家長跟著討紅包，那連他們的父母都可以不用接觸。

13.沒經過同意不要抱他們、親他們、碰他們。

14.如果他們真的徹底惹毛你，你可以去書局買他們下學期的參考書交給他們爸媽，小孩會恨你。

15.看到內心有小女生的小男生、或是內心有小男生的小女生，多鼓勵他們，這會讓他們感受到溫暖。

16.遇到愛跟你頂嘴、喜歡裝成熟的小孩，可以跟他玩海龜湯或是講鬼故事給他聽。

17.跟小孩玩遊戲，普通偏不聰明的小孩：玩紅綠燈、鬼抓人（故意輸讓他們開心）；給聰明小孩：狼人殺（如果他們很刻薄，可以抵銷他們自尊心）。

春節 親戚 農曆過年 過年禁忌

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