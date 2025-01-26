台南石門國小奪FLL Explore台灣選拔賽冠軍 闖進世界大賽

台南市安平區石門國小昨參加FIRST FLL機器人大賽台灣選拔賽，獲得冠軍，成為全台首支在Explore與Discover賽事中獲獎的隊伍，今天賀聲不斷。校長劉珍琳說，此次佳績展現了該校學生在科技創新及環境永續議題上的實力與熱情，也讓石門在科技舞台上更加耀眼。

由台灣玉山機器人協會與國立科學工藝博物館主辦的「2024-2025年度FIRST FLL機器人大賽台灣選拔賽」，石門國小派出3支隊伍參賽，其中，「又一罐鮪魚」隊伍奪得冠軍，取得參加FIRST機器人世界冠軍年度大賽的資格。

校長劉珍琳表示，今年FLL Explore台灣選拔賽的主題是「SUBMERGED潛進深海：深潛探索」，參與者以潛艇探索的方式，利用不同的科技探索不同深度的海洋及未知生物，期望能對人類社會及生態環境有正向的影響。

「又一罐鮪魚」隊的作品是「 深海人魚傳說」，成員有二年級郭和昀及三年級鄭又瑀、陳煜翔、林信瑋、朱冠諺，他們以安平人魚傳說為靈感，打造一個包含鯨魚潛水艇、水下工作站、海底沉船考古及未知人魚國度的探索架構。

學生透過潛艇與水下無人載具（ROV），探索海洋深處，並致力於生態保育、文物保存及資源永續利用。作品榮獲「最佳專業獎」，並奪得Explore賽事冠軍，成為全場焦點。

另，「AI波塞頓」隊的作品是「科技守護海洋」，成員有二年級葉樂新、三年級陳勁宇、劉宇喆、謝喬茵、周妍侖及四年級謝豪叡，他們聚焦於全球海洋汙染問題，特別是微塑粒與噪音汙4污染對海洋生態的影響。設計了一座結合科技與環保的探索基地，包含溫度感應器監測系統及魚類急救站，模擬深海動物救援場景，充分展現創新思維，榮獲「新創策略獎」。

「陽光樂園」隊是「守護深海生命」，由一年級王琮皓與南大附小一年級林哲賢及秀光幼兒園大班鄭又齊組成，他們以深海動物救援為主題，創新運用溫度感應技術，調節海洋環境溫度，保護珊瑚生態，同時為受傷魚類設置急救站。作品榮獲Discover賽事「小小科學家獎」，展現孩子們對海洋保育的熱忱與創意，也讓石門國小成為全台首間獲得Explore及Discover獎項學校。