校園新鮮事／屏榮高中畢業專題 中醫融入心理測驗

屏榮高中多媒體設計科三年級畢業專題以生活經驗出發，有學生設計主題公仔，呈現容貌焦慮的心境轉折；有從事整復助理工作的學生彙整常見文明病，將中醫文化融入心理測驗，提醒做好預防。

青春期青少年易有容貌焦慮，屏榮高中多媒體設計科三年級梁馨云、陳永璇、傅千慈、張駿炎與康芯瑜等學生以「我容易嗎我・愛」主題，投射自身經驗設計出包括痘痘、體態、毛髮與膚色等擬人化公仔，呈現年輕人容貌焦慮的心境。

康芯瑜國中時曾因太胖被同學語言攻擊，出現容貌焦慮，她努力節食減肥，透過專題製作學會和自己和解。

梁馨云以前體重很重，也在專題製作中學會包容、接受與共存，療癒自我。而過去因長痘痘不敢脫口罩的張駿炎，發現痘痘是正常生理現象，沒必要刻意遮蓋，學會不必在意別人眼光。

另組同學田湘宜、曾崇凱、呂婞瑛、毛育臨、王昭盛與毋翔宇，以「請問你哪裡卡卡」為主題，將常見的文明病，以互動式心理測驗提醒大家學會預防。

組員毛育臨國二起在整復店打工，他將整骨時遇到的情況列出肩頸痠痛等8大文明病，利用心理測驗讓大家了解身體為何會「卡卡」。

多媒體設計科主任高嘉君說，透過專題製作，期盼學生勇於沉浸在設計與創意海洋中，帶著好奇心與毅力探索，迎接挑戰，展現自己。