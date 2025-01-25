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第三屆亞洲青年合球邀請賽 自立國小代表出征馬來西亞

聯合新聞網／ 台北訊
台灣代表隊由自立國小組成。
台灣代表隊由自立國小組成。

馬來西亞合球協會（Malaysia Korfball Association, MKA）於1月21日至24日在吉隆坡成功舉辦了第三屆亞洲青年合球邀請賽，來自亞洲各地的青年合球選手聚集一堂，展示了這項強調性別平等與團隊合作的運動

台灣代表隊由自立國小組成，參加了此次國際賽事。合球（Korfball）起源於荷蘭，於1902年創立，強調男女混合團體競賽。雖然在台灣仍屬於新興運動，但自立國小在國內賽事中的優異表現，讓他們在這次國際賽事中備受矚目。

本次賽事旨在促進亞洲地區的體育交流與合球運動的發展，自立國小代表隊在比賽中展現了高度的技巧與團隊合作精神，青少年組和兒童組分別獲得第五名和第三名的優異成績，為台灣爭取了榮譽。自立國小在賽前進行了嚴格的訓練，並得到了中華民國合球協會的技術支持與資源協助。代表隊的成功，不僅是對自立國小多年來在合球運動投入的肯定，也展示了台灣在這項運動中的潛力與進展。

這次賽事不僅是競技的舞台，更是文化交流的平台。自立國小代表隊的表現有助於將合球運動的價值與魅力傳遞給更多人，推動合球在亞洲乃至全球的發展。本屆亞洲青年合球邀請賽圓滿結束，期待未來能有更多類似的國際賽事，繼續推動合球運動在亞洲的普及與發展。

自立國小代表出發參賽。
自立國小代表出發參賽。

自立國小在賽事中的表現優異。
自立國小在賽事中的表現優異。

團隊 成功 運動 青年 馬來西亞

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