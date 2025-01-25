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他連2年參賽 「唐鳳2.0」獲台灣國際科學展青少年科學獎

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
有「唐鳳2.0」的稱號的呂顥天獲「2025台灣國際科學展覽會」最高殊榮青少年科學獎。記者張博瑞／攝影
有「唐鳳2.0」的稱號的呂顥天獲「2025台灣國際科學展覽會」最高殊榮青少年科學獎。記者張博瑞／攝影

國立台灣科學教育館於今日舉辦「2025台灣國際科學展覽會」頒獎典禮，今年是國內外最多參展件數的一屆。大會最高榮譽青少年科學獎由台北市數位實中高二呂顥天、宜蘭高中高三林宜辰，及美國Matthew Lo分獲，三人各得5萬獎金。其中，呂顥天是連續兩年參賽，在科研界已小有名氣，有「唐鳳2.0」的稱號。

科教館說，今年台灣國際科展包括我國在內共有29個國家或地區的學生參賽，最終共有國內78件、國外48件作品獲獎，並選出29件作品、51名學生將分別代表台灣參加2025年度的美國國際科技展覽會（Regeneron ISEF）、國際科學博覽會（ESI）、瑞士國際人才論壇（ISTF）等國際科展。

榮獲最高殊榮的呂顥天分享，他是第二年參賽，今年的獲獎作品也與去年有相關性，無論結果如何，探究的過程都令人開心。呂顥天於小三時被診斷出妥瑞症，自此便對醫學領域研究保有高度興趣。此次科展，他嘗試將動態葡萄糖強化磁振造影（DGE MRI）應用於亨丁頓舞蹈症的研究，探索葡萄糖作為神經影像生物標記的可行性。研究對於腦區間葡萄糖代謝進行自動化分群，並發現不同腦區間葡萄糖代謝的連結性與已知病理一致，評審肯定該作品的高度潛力，並期許作者能對模型進行更深入的驗證與探討。

另外，評審也肯定林宜辰的參賽作品豐富且結果也能驗證作者所提的方法，並進一步期許未來能夠應用於探討如體溫等其他人體特徵，且反覆訓練、數據完整、正確率佳，獲評審一致肯定；來自美國的Matthew Lo，此次是受洛杉磯的國際科學與工程博覽會（ISEF）邀請，雙親都是台灣人的他，已經有五年沒回到台灣，能代表美國在台灣參賽、甚至獲獎，感觸極深。

評審總召集人李文献講評時表示，今年作品的水準與往年皆有所提升，其中作品數據的完整性及口語表達也有明顯進步許多作品成果具體並具未來應用性。其中工程科今年國內報名參賽件數創新高，內容涵蓋主題多元，參賽者都能全面了解並應用相關理論，作品成果不僅強調學理訂定，更包括實驗設計、研究分析以及成果驗證等，皆能看出作品在發展過程中學生已培養出深厚的專業技能。

李文献說，來自國外的作品，則是化學科件數大幅增加，且研究的廣度和深度都令人印象深刻，也為台灣學子帶來新的思考刺激。值得注意的是，行為與社會科學科今年的作品充分展現了參賽者的學術潛力與社會責任感，這些研究不僅在理論與應用間找到平衡，並提出創新且具影響力的解決方案，也彰顯了對當代社會重要議題的關注。

教育部常務次長林騰蛟也到現場勉勵參展師生並頒發優良指導老師獎。林騰蛟說，謝謝遠道而來的國外師生，能與我國的青年學子切磋交流，拓展他們的科學研究視野；同時也期望社會各界能更加重視我國基礎科學人才的培育，讓更多優秀的年輕朋友能有更豐富的學習資源、更好的學習環境，深耕基礎科學的研究，進而打造我國成為一個先進的科技國家，並與世界其他先進國家並駕齊驅。

宜蘭高中高三林宜辰的得獎作品是從高一就著手的研究。記者張博瑞／攝影
宜蘭高中高三林宜辰的得獎作品是從高一就著手的研究。記者張博瑞／攝影
教育部常務次長林騰蛟勉勵參展師生，並頒發優良指導老師獎。圖／科教館提供
教育部常務次長林騰蛟勉勵參展師生，並頒發優良指導老師獎。圖／科教館提供
來自美國的Matthew Lo除了受評審青睞獲獎，也在受訪時透露與台灣的情緣。記者張博瑞／攝影
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林騰蛟 科學 美國

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