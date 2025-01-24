高雄某國小校長強制猥褻遭判刑 高市教育局回應了

高雄某國小校長去年帶隊到台東參加聯合運動會，晚上聚餐後，邀約一名女老師到房間聊天，竟伸手勾脖、強吻，掀裙磨蹭女老師下身，被台東地院依強制猥褻罪判處2年4個月有期徒刑。對此高市教育局回應，已將該名校長調離現職，經調查屬實依法解除職務並移付懲戒。

判決書指，該校長於去年3月某天到台東參加聯合運動會，當晚與他校4名教職員餐敘，返回宿舍後邀約1名女老師到他房間聊天，卻以手環勾女老師頸部、強行舌吻，還將女師壓制在床沿，掀裙子用下體磨蹭女老師下半身，過程中不理會女師抗拒，強制猥褻得逞。

女老師藉故逃離現場，並報警處理。法院審理時，校長否認犯行，辯稱當晚聊天，女老師述說其戀愛史，誤會獲女老師默認，情不自禁去抱、親吻她，但沒有撫摸脖子、強吻或掀裙以下半身磨蹭下體等強制猥褻行為。

法官傳喚相關證人及手機通訊後，不採信校長說詞，未見悔意，且至今未能與女老師和解及獲諒解，判2年4個月有期徒刑。可上訴。

高市教育局表示，有關該校長於外縣市辦理活動期間，對他校教師不當行為遭判刑一案，獲悉即啟動調查，並調離現職，經性騷擾事件申訴處理委員會組成調查小組調查屬實。

教育局說，已依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」審議予以解除職務，不予回任教師，最重將終身不得聘任為教育人員。另考量所涉案情節重大，嚴重違背教育倫理與社會期待，同步循公務員懲戒法移付懲戒。

教育局重申，絕不容忍教育人員有任何形式的性別不當行為，無論發生場域是否於校園場域，依法嚴懲校長校外不當行為，絕不寬貸，並已責成所屬學校加強校園安全教育訓練，定期進行性騷擾防治宣導，以營造安全友善的學習環境。