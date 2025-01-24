體驗準備年夜飯 基隆深美國小推總鋪師看世界課程

春節即將到來，年夜飯是其中一項重頭戲。基隆市深美國小推出「總鋪師看世界」課程，引導學生研究各國美食文化，並學習基本廚藝，分工完成一道道創意料理。

教育部今天發布新聞稿，介紹第3期美感教育中長程計畫，其中不少案例都是結合藝術與非藝術學科，導入跨領域課程與多元議題，啟發學子認識生活中的美感。

基隆市深美國小深感飲食文化是生活的重要一環，更是深入了解世界不同文化的切入點，因而設計「總鋪師看世界」課程，以食物為媒介，將藝術、語文與綜合領域巧妙結合，帶領孩子開拓國際視野，同時學習如何掌握生活技能。

深美國小教師先引導學生思考最喜歡吃的食物、哪邊可以買到，再用製作食物模型，激發學生對食物文化的興趣。之後學生以分組合作方式，深入研究各國美食背景故事與文化意涵，並進行報告分享，培養資訊蒐集與整理的能力。

了解理論後，學生開始動手實作，學習廚藝基本功，如切菜、攪拌、調味等。最終透過小組分工，親手完成一道道創意料理，並在校內舉辦成果展，以大廚的姿態站上舞台，讓家長感受孩子的成長與變化。

教育部指出，深美國小課程透過飲食切入，讓孩子不僅學習廚藝，更掌握了多媒材創作、海報設計與自主研究等而習得「帶著走的能力」。相信經歷過這樣課程的孩子，在除夕夜準備年夜飯時，一定能成為家長的得力助手。