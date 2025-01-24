高雄市華藝附小EMI雙語藝術學習 寒假首推藝術小創客課程開跑
中華藝校附設雙語小學今年首推EMI雙語藝術學習計畫，以多元、創新、沉浸式與國際化學習，與藝術充分結合，提升會話能量，校長盧昰余說，課程融入主題式教育議題，全力厚植學生英語力。
盧昰余表示，華藝附小是全台灣最早設立雙語教育小學，美語課程都由董事會邀集各頂尖國立大學教授共同擬定實施配套，課程推動採用全外師授課，校園內建置情境式雙語學習環境，教材採用美國小學最新教材，發展出美語、藝術與人文3合1雙語學習模式。
盧昰余說，台灣雙語政策目標是提升國家競爭力，華藝附小鼓勵學生重視語言學習態度，認真對待英文學習，讓學生了解與感受意義進而熱愛英文。
今年寒假也持續深耕雙語，推出冬季創意育苗藝術小創客周，將高中部實施全雙語教學課程、彈性課程挑選合適單元實施，透過小創客課程實施啟發國小學生想像力與創意，延伸雙語藝術學習。
國小部主任顧文華說，高中部與國小部教師共同安排小創客課程，有創客小鼓陣-擊鼓、神奇寶貝-寶可夢壓印、小考古學家-木木再生、互動唱跳- 創意小Dancer、表演超好玩、奇幻魔法-視覺暫留、奇幻魔法-光柵動畫、數位混音-電音DJ，運用視覺藝術、音像藝術、表演藝術等特色課程，引導好奇心與學習正能量。
高中部音樂科推動音樂全英文授課經驗，數位混音-電音DJ也是雙語授課科目，透過體驗降低難易度，讓小學生也能認知數位化的音樂創作原理與重點。多媒體動畫科也實施全雙語，全英文授課動畫課程奇幻魔法-視覺暫留、奇幻魔法-光柵動畫單元，淺學易懂。
這次安排小學生製作神奇寶貝-寶可夢壓印、小考古學家-木木再生，學習壓印技巧運用於紅包上，以及廢棄木料考古創作，從藝術領域帶給學生不一樣的思考與學習面向，同時也能關心社會議題與創發運用。
高中部推動校園藝術雙語課程，雙語美學角落的設置、校園雙語情境佈置、課室英文外，並延伸至雙語文化課程、雙語藝術導覽、雙語廣播節目、雙語戲劇等，規畫互動唱跳- 創意小Dancer、表演超好玩課程，也是一種新挑戰。
盧昰余強調，除校園教學、競爭型專案推動外，近年更與高雄師範大學簽訂教育策略聯盟、正修、義守、實踐、文藻等校鏈結藝術教育資源，以及道明中學兩校語文、數理領域策略聯盟，讓華藝附小持續推動不同教育議題規畫系列課程，如科學、AI數位、發明、體育等，培養學生具備國際競爭力與人文素養。
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