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校園瘋AI 北市新科技學程 文組盼通用

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
「新科技學程」課程中讓學生能實際參與機器人組裝，從中運用AI計算及學習程式語言，更輔導校內所有學生認識不同AI程式。圖／百齡高中提供
「新科技學程」課程中讓學生能實際參與機器人組裝，從中運用AI計算及學習程式語言，更輔導校內所有學生認識不同AI程式。圖／百齡高中提供

校園颳起AI旋風，北市已在8所高中開設新科技學程，中正高中已有3屆AI學程的畢業生，逾6成學生錄取國立大學，教育局盼也能套用在文組等其他專業身上，提升競爭力。

北市113學年度起於高中新設立「新科技學程」，共15校申請開辦，8校已核定開辦，中正高中從108學年起，開始招收第一屆AI學程學生，迄今已有3屆畢業生，有91%學生升學選擇與資訊相關科系，其中有逾6成學生進入台大、成大、師大等國立大學。

校方表示，每屆學生在高二應完成一項專題實作，高三升學時便能充分展現生涯的對接性，課程學習也培養學生數學與邏輯思考能力，實際觀察學生在學測數A頂標比起全國頂標高出0.48分，前標則是高於全國分數2分，顯示學程可強化學生邏輯思維，並可增進生涯發展能力。

百齡高中每學年招生30人，從高一、高二加上寒暑假共20學分。校長張盈霏表示，學校課程設計採用每位學生會先在老師帶領下組裝機器人，並且開始慢慢教學生寫程式，讓機器人學一些簡單動作，從最簡單眨眼到後來可以跳舞、唱歌，也讓學生都有一台自己專屬機器人可以帶回家。

他說，師資都會引導學生如何運用AI準備資料，或者不同類型AI程式，不是只用「ChatGpt」，而是根據不同狀況使用最適合的輔助工具。

教育局從去年成立「STEAM及新科技發展辦公室」推動新科技教學，辦公室主任、中山女高校長張云棻表示，已建立培養師資課程地圖，預計2月開始種子教師培訓，接著在114學年度推動STEAM學校認證，檢核項目包含行政推動、教師教學及學生學習3大向度，通過認證學校，可獲得百萬以上補助款，教師及校長將可敘獎。

AI 教師 教育局

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