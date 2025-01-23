不只認識ChatGpt！北市高中設立新科技學程 帶學生認識不一樣AI程式

北市113學年度起於高中新設立「新科技學程」，目前共有15校申請開辦，共有8校已核定開辦。校方表示，課程中讓學生能實際參與機器人組裝，從中運用AI計算及學習程式語言，更輔導校內所有學生認識不同AI程式，除廣為人知「ChatGpt」外，也能依不同狀況使用適合程式。

百齡高中校長張盈霏表示，學校從111學年開始招收新科技學程學生，每學年共招生30人，從高一、高二加上寒暑假共20學分，張表示，學生若要進入新科技學程必須要具備基礎數學、資訊能力，剛開始很多學生還無法將日常所學運用在寫程式上，後來經調整後改成「學中做」，利用組裝機器人編寫程式，讓學生發動自主學習。

張盈霏說，學校課程設計採用每位學生會先在老師帶領下組裝機器人，並且開始慢慢教學生寫程式，讓機器人學一些簡單動作，從最簡單眨眼到後來可以跳舞、唱歌，由於學生都有一台自己專屬機器人可以帶回家，他們平常沒上課也會自己研究思考，長期下來思考能力就能提升。

張盈霏表示，學生若選擇該學程都會參與認證考試，取得相關證照，對未來升學也相當有幫助，除了學測外，每年9-11月大學端有特殊選材，這些經驗累積和相關證照都會成為成千上百書面中亮點之一，吸引教授青睞。

而除了選擇新科技學程外，張盈霏表示，AI世代來臨不管是在程式設計、研究論文等都可以給予人們很大幫助，從學生準備被審資料開始，不管文組或是理組學生，學校專業師資都會引導學生如何運用AI準備資料，或者不同類型AI程式，不是只用「ChatGpt」，而是根據不同狀況使用最適合的輔助工具。