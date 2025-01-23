因應新竹市學生人口增 國高中學校增班看這裡

新竹市因竹科快速發展，導致近十年人口大量移入，各級學校學生人數快速增加，為因應114學年度學生人數增加，新竹市政府表示，為確保學生就學需求與教學品質，規畫有總量限制學校增班及擴增學校增班等計畫，其中，包括光武、竹光、三民等國中都將增班。

新竹市教育處說明，增班部分，光武國中畢業16班，新增2班；竹光國中畢業12班，新增1班；三民國中畢業25班，新增1班，共計新增4班。

此外，因高中入學人數大幅增加，建功高中再增加錄取2班。透過增班計畫擴增學校招收名額，也同步改善教室空間，舒緩學生就學壓力，進一步優化教學品質與學習環境。

教育處表示，部分學校因校舍空間有限，無法完全容納現有學區內的就學需求。為此，114學年度班級總量限制學校共計7所，包括三民國小、關埔國小、三民國中、光武國中、竹光國中、培英國中，以及新增的建功高中國中部。

建功高中校長林國松表示，竹市快速發展，學區內學生人數逐年增加，學校近年已多次調整教室空間以因應需求，但截至114學年度，校舍空間已達飽和，無法再負荷更多學生。為維護在學生的學習權益，學校每年都向市府申請總量限制。

建功高中家長會長蔡吳鑫指出，學校面臨入學人數增加及教室空間不足的雙重壓力，家長們擔憂這將影響教師課程發展及學生學習品質。他也期盼透過總量限制政策，保障目前在校學生的受教空間，並確保即將入學的新生的教學品質。

教育處表示，市府將持續落實居住事實查核，防範不符規定的跨區入學，確保學區內學生的權益。114學年度將持續推動關埔安心通學專車，保障學生的通學安全，實現「新竹好學、安心就學」的教育理念。