快訊

地牛再翻身！台南南化規模4.1地震 10縣市有感「最大震度4級」

鈕承澤假釋成功出監！戴墨鏡直奔北檢報到 見媒體第一反應曝光

中居正廣醜聞曝光日富士電視台暗黑內幕 「性朝貢」行程表標公務活動

聽新聞
0:00 / 0:00

因應新竹市學生人口增 國高中學校增班看這裡

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
為因應114學年度學生人數增加，新竹市政府規畫總量限制學校增班計畫，包括光武、竹光、三民等國中都將增班。圖／新竹市政府提供
為因應114學年度學生人數增加，新竹市政府規畫總量限制學校增班計畫，包括光武、竹光、三民等國中都將增班。圖／新竹市政府提供

新竹市因竹科快速發展，導致近十年人口大量移入，各級學校學生人數快速增加，為因應114學年度學生人數增加，新竹市政府表示，為確保學生就學需求與教學品質，規畫有總量限制學校增班及擴增學校增班等計畫，其中，包括光武、竹光、三民等國中都將增班。

新竹市教育處說明，增班部分，光武國中畢業16班，新增2班；竹光國中畢業12班，新增1班；三民國中畢業25班，新增1班，共計新增4班。

此外，因高中入學人數大幅增加，建功高中再增加錄取2班。透過增班計畫擴增學校招收名額，也同步改善教室空間，舒緩學生就學壓力，進一步優化教學品質與學習環境。

教育處表示，部分學校因校舍空間有限，無法完全容納現有學區內的就學需求。為此，114學年度班級總量限制學校共計7所，包括三民國小、關埔國小、三民國中、光武國中、竹光國中、培英國中，以及新增的建功高中國中部。

建功高中校長林國松表示，竹市快速發展，學區內學生人數逐年增加，學校近年已多次調整教室空間以因應需求，但截至114學年度，校舍空間已達飽和，無法再負荷更多學生。為維護在學生的學習權益，學校每年都向市府申請總量限制。

建功高中家長會長蔡吳鑫指出，學校面臨入學人數增加及教室空間不足的雙重壓力，家長們擔憂這將影響教師課程發展及學生學習品質。他也期盼透過總量限制政策，保障目前在校學生的受教空間，並確保即將入學的新生的教學品質。

教育處表示，市府將持續落實居住事實查核，防範不符規定的跨區入學，確保學區內學生的權益。114學年度將持續推動關埔安心通學專車，保障學生的通學安全，實現「新竹好學、安心就學」的教育理念。

教育處提醒，114學年度總量限制學校的新生登記日為3月15日，線上報到日為3月31日至4月5日，實體報到日則為4月7日及8日，請新生家長務必留意相關期程，並於指定時間完成登記作業。

為因應114學年度學生人數增加，新竹市政府規畫總量限制學校增班計畫，包括光武、竹光、三民等國中都將增班。圖／新竹市政府提供
為因應114學年度學生人數增加，新竹市政府規畫總量限制學校增班計畫，包括光武、竹光、三民等國中都將增班。圖／新竹市政府提供
為因應114學年度學生人數增加，新竹市政府規畫總量限制學校增班計畫，包括光武、竹光、三民等國中都將增班。圖／新竹市政府提供
為因應114學年度學生人數增加，新竹市政府規畫總量限制學校增班計畫，包括光武、竹光、三民等國中都將增班。圖／新竹市政府提供

壓力 教室 新竹

延伸閱讀

最高可省1萬1！無車輛有駕照身障 同戶籍親屬可免牌照稅

休假出遊見老翁倒地 苗栗消防員即刻伸援救回一命

有兄姊就讀、工作證明取代戶籍…南市取消自由學區推配套

新竹市光復路屢有人冒險橫穿馬路 市府擬設實體分隔島

相關新聞

嘉市知名律師小孩被導師拍頭手、走廊罰寫 涉不當管教…校方國賠5萬

嘉義市某國小女班導師被控動手打學童頭部，要求在走廊罰寫，涉不當管教，某知名律師父親對學校提國賠，請求20萬元精神撫慰金，地方法院今天宣判認定導師侵害學童人格權及自尊心，判校方需賠償5萬元；可上訴。

因應新竹市學生人口增 國高中學校增班看這裡

新竹市因竹科快速發展，導致近十年人口大量移入，各級學校學生人數快速增加，為因應114學年度學生人數增加，新竹市政府表示，...

聯合盃作文賽金湖國中2學子奪佳績 說是最佳畢業禮物

第18屆聯合盃作文大賽決賽成績日前揭曉，金湖國中王湘蘋以深刻的作品奪得全國九年級首獎，呂安則榮獲九年級兩岸評審獎及感動類...

台南勇奪全國科技創作競賽多項冠軍 展現「科技新都」實力

台南學校參加台師大舉辦的「 iSTEAM PowerTech青少年科技創作競賽全國賽」，全國共328支隊伍、超過1,60...

北市114學年度推STEAM學校認證 通過發獎金

為培養跨學科STEAM教育人才，台北市教育局去年成立STEAM及新科技發展辦公室，將自下學期起培訓種子教師、114年學度...

北市國高中課桌椅 3年內全更新

台北市立國、高中已超過15年未汰換課桌椅，教育局將分3年投入8.1億元，更換2400間教室課桌椅及置物櫃，目標小校一年內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。