聯合盃作文賽金湖國中2學子奪佳績 說是最佳畢業禮物

第18屆聯合盃作文大賽決賽成績日前揭曉，金湖國中王湘蘋以深刻的作品奪得全國九年級首獎，呂安則榮獲九年級兩岸評審獎及感動類優選。對於這次的佳績，兩人都表示，這是國中階段一份珍貴的畢業禮物。

本屆作文大賽以「看圖說故事」為題，參賽者需選擇圖中框住不同範圍的虛線圈作為創作背景，並加入自選角色展開故事。王湘蘋說，聯合盃作文競賽的題目總讓人耳目一新，這次她選擇描寫葉子的虛線圈，加入「蟬」作為主角，從蟬的視角探索「未知全貌，不予置評」的哲理。她認為，每個個體的知識和視角都有限，因此應避免輕易下結論。這份深刻的反思，讓她的作品脫穎而出。

呂安則取材於圖中最大範圍的虛線圈，選擇「攝影師」角色，記錄眾生在面臨生存與生活挑戰時仍努力向前的景象，傳達對生命意義的深入思考。她透露，創作靈感來自一位VTuber的影片，影片的啟發讓她更加關注生命的多樣性與韌性。

王湘蘋和呂安在此次大賽中的傑出表現並非偶然，「創作」對他們來說是學習歷程中不可或缺的一部分，談及開始寫作的契機，兩人都說創作的起點是「媽媽」。國小三年級開始從課堂作業中練習作文，兩人最初都是自己的媽媽一字一句地指導出一篇作文，接著被老師推薦參加校內競賽，參加培訓，進而覺得創作時能將自己的想法呈現出來很有趣。

對兩人來說，創作最開心的莫過於創造出「感動」，當作品能夠觸動自己的時候會覺得滿足，而家人看完作品後暖心的回應也令他們覺得幸福。然而，在創作過程中的挫折也不少，王湘蘋被指導老師指出，有許多缺點時會覺得受挫難過，呂安則表示，當創作完發現表達未盡、詮釋不當時，會留有遺憾，而她也幽默地笑說，「當輸給旁邊的王湘蘋時也會覺得挫折。」

儘管在創作中經歷挑戰，兩人仍從中收穫無數感動。呂安提到，最開心的是作品觸動自己或他人，尤其是家人看完後的鼓勵，讓她感到幸福與滿足。

金湖國中校長莊錦智表示，學校多年來致力於培養學生的語文素養與創作能力，透過競賽激發學生潛能。在這樣的環境下，王湘蘋與呂安成為校內創作的「領頭羊」，不僅在文學創作上表現傑出，學業和品行也堪稱榜樣。

談到未來，兩人表示將持續創作，記錄自己對生命的感悟與成長的點滴，從幼兒園到如今，她們在賽場上是彼此的對手，在場下則是相知相惜的好友。呂安感性地說，「感謝一路以來的指導老師，更感謝王湘蘋，因為她讓我看到了自己的潛力」。