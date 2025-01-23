台南勇奪全國科技創作競賽多項冠軍 展現「科技新都」實力

台南學校參加台師大舉辦的「 iSTEAM PowerTech青少年科技創作競賽全國賽」，全國共328支隊伍、超過1,600名選手同場競技，南市西港國中「科技創作2隊」、子龍國小「子龍機械團」雙獲冠軍；新興國中「新興星光A」則榮獲全能賽國中組總積分冠軍，今天獲教育局表揚並展現成果。

西港國中獲偏鄉賽國中組冠軍，指導教師黃新富表示，校內長期推動PowerTech、AI機器人等課程，重視學生實作並培養解決問題能力。學生柳澄潔分享，參賽過程中最寶貴的體驗是學習到團隊合作、堅持不懈與提升臨場應變能力，也期待未來能在科技領域持續扎根深耕。

子龍國小在偏鄉賽國小組拿下冠軍，指導教師胡維軒指出，iSTEAM PowerTech結合仿生機器人實作課程，讓學生在製作過程中不僅培養濃厚興趣，也透過克服各種挑戰鍛鍊出更強大的團隊合作能力。學生陳褓原感謝老師假日的辛勤付出與不厭其煩的指導，讓子龍國小團隊贏得最高榮耀。

新興國中榮獲全能賽國中組總積分獎冠軍，校長鄭雅麗表示，該校為台南市科技中心之一，不僅在機器人競賽、手擲機比賽及PowerTech比賽中成績亮眼，也持續透過教師增能課程提升科技教學品質。指導教師林彥佑、葉瀚隆強調，多年來的參賽經驗讓他們深刻體認科技素養的重要。學生們課餘持續練習、反覆修正，一舉奪得冠軍，老師們同感榮耀。

教育局長鄭新輝說，此次競賽獲得佳績，顯示台南對科技教育扎根的重視與成果展現。學生透過科技競賽實作及團隊挑戰，在思考力、問題解決力及創造力等面向都獲得成長，也為將來投身科技領域奠定基礎。教育局整合市內8所科技中心推動科技教育展現成效，未來將持續透過教師增能、課程優化與校際交流，培育更多在科技領域具備國際競爭力的人才。