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嘉市知名律師小孩被導師拍頭手、走廊罰寫 涉不當管教…校方國賠5萬

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市某國小教師不當管教學童家長提國賠，法院判校方賠5萬元精神慰撫金。記者魯永明／攝影
嘉市某國小教師不當管教學童家長提國賠，法院判校方賠5萬元精神慰撫金。記者魯永明／攝影

嘉義市某國小女班導師被控動手打學童頭部，要求在走廊罰寫，涉不當管教，某知名律師父親對學校提國賠，請求20萬元精神撫慰金，地方法院今天宣判認定導師侵害學童人格權及自尊心，判校方需賠償5萬元；可上訴。

某知名律師說，小孩經此事件，身心及學習都受影響，經轉至他校，由專輔老師細心引導，逐漸解除遭不當管教內心陰影，現在開心學習，學業也有所精進；尊重法院判決，決定不上訴，他說，當初向校方提國賠，請求20萬元精神撫慰金，若判決確定，賠償金額將補足至20萬元，全數捐助嘉義家扶中心。

女班導師所屬國小黃姓校長說，待收到判決書，與律師討論後，再決定是否要上訴，學校第2次開考績會後已對教師懲處，學校持續宣導校園霸凌、不當管教。市府教育處說，由校方依規定處置，待校方收到判決書，再決定是否上訴。

法院判決說，學童曾在課堂因不夠專注，遭導師以手拍打頭部至少1次、用手拍手臂至少2次。導師以拍打頭部方式，經其他同學目睹，使學童感到不堪，侵害學童人格權。

學童經常因未能完成作業及訂正，導師要求學童於午休時間，將課桌椅搬到走廊，讓學童獨自在走廊罰寫作業；走廊為室外空間，難避寒暑，且次數多、反覆實施標記性管教，讓他人對學童投以異樣眼光，並傷及自尊心。導師行為屬不當管教，侵害其人格權。

老師抗辯說，輕拍學童的頭、手是提醒他，避免引起其他人注意，並非處罰；學童不睡午覺又要趕寫功課，才安排他到走廊，以免影響班上安寧，沒有霸凌、不當管教。

法院審酌學童遭權利侵害次數非單一，這所國小為國民教育專責學校，所屬教師未能專業施教以保障學童權益等情狀，判決校方需賠償5萬元精神慰撫金。

嘉義 國賠 教師

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