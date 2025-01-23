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北市114學年度推STEAM學校認證 通過發獎金

中央社／ 台北23日電

為培養跨學科STEAM教育人才，台北市教育局去年成立STEAM及新科技發展辦公室，將自下學期起培訓種子教師、114年學度推動學校認證，通過學校將獲頒證書及獎金。

台北市教育局與台北市STEAM及新科技發展辦公室近期出版「台北市STEAM學習誌」，將專家學者及第一線教師融合科學、技術、工程、藝術和數學5大學科STEAM的15個教學案例匯集成冊，盼提供擺脫傳統框架、發想跨領域教學方式的靈感。

同時擔任中山女高校長的台北市STEAM及新科技發展辦公室主任張云棻表示，許多人聽到STEAM會直覺式地聯想到自然組，認為較適用於對工程或科技感興趣的學生，但其實社會、人文、藝術也是STEAM中很重要的元素。

她指出，STEAM發展辦公室準備近1年後，已經建立培養師資的課程地圖，包含15門核心必修及15門選修課程，預計2月開始進行種子教師培訓，接著在114學年度推動STEAM學校認證。

教育局說明，認證對象為台北市公立高中以下各級學校，檢核項目包含行政推動、教師教學及學生學習3大向度，獲選STEAM預備學校或通過認證者，將獲得證書、獎牌及獎勵性質的補助款，同時教師及校長將可敘獎。

北市 教師 辦公室

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