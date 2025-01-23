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北市國高中課桌椅 3年內全更新

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市教育局將分3年投入8.1億元，替市立國、高中共約2400間教室更換課桌椅及置物櫃。本報資料照片
北市教育局將分3年投入8.1億元，替市立國、高中共約2400間教室更換課桌椅及置物櫃。本報資料照片

台北市立國、高中已超過15年未汰換課桌椅，教育局將分3年投入8.1億元，更換2400間教室課桌椅及置物櫃，目標小校一年內汰換完成，大校一年至少更換一個年級，加上去年開始補助國小，預計2029年小學到高中全數汰舊換新。

課桌椅每套使用年限為5年，雖若未損壞可繼續使用，但上次大規模更換已是2009年，也有考生在學測時反映桌椅搖晃，教育局從去年起從國小逐年編列預算，教育局長湯志明昨也在校長會議宣布，國高中今年起陸續汰換，預計3年內汰換完成。

教育局表示，課桌椅部分預計一年投入7000萬元、替換3萬5600套，以3年時間全面更新市立國、高中普通班的課桌椅；置物櫃預計每年補助800間教室汰換，分3年6億完成約2400間教室的工程，替學生打造良好學習環境。

副局長陳素慧表示，鼓勵學校採購國產木材製造課桌椅，維持環境永續，也可選擇可調式桌椅方便不同身高的學生使用，基本上會從國七開始一年更換一個年級課桌椅，學校可視狀況調整。

大安高工校長楊益强表示，部份學校先前有發現課桌椅老舊，這幾年均有持續汰換，樂見教育局願意補助校園提升硬體設備，會再盤點課桌椅及置物櫃是否還有超過使用年限課桌椅，也希望包含行政人員辦公室硬體設備、所有教師辦公室桌椅等，也能納入更換範圍。

教室 教育局 辦公室

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