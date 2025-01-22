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國小分校沒護理人員 苗栗縣長鍾東錦：一定會有下學期統一作業

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
針對縣內的國小分校欠缺護理人員的問題，苗栗縣長鍾東錦表態下學期統一作業，每所分校都會配置護理人員。記者胡蓬生／攝影
針對縣內的國小分校欠缺護理人員的問題，苗栗縣長鍾東錦表態下學期統一作業，每所分校都會配置護理人員。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣現有的4所國小分校、分班都沒有護理人員駐校，因校區與校本部仍有一段距離，學生欠缺及時的衛生和健康照護，縣長鍾東錦今天在全縣公私立中小學校長會議上表態「一定會有」，至於是以臨時人員或正式編制，縣府會評估辦理。

另外，教育處也表示國小附幼收受照顧2至3歲幼童的專班師資人員配比為1比8，也就是教保員、教師每人要照顧8名幼兒，但照顧2至3歲幼兒其實要付出更多心力，教保師資不足的困擾盼能比照社會處托育中心保母一人照顧4名幼兒的配比，國小附幼如有第5個2至3歲幼兒，就先增加一名師資員額，鍾縣長已表明支持並定案，但這筆經費將由縣款支應，中央並不補助。

教育處長葉芯慧表示，縣內目前共有4所分校、分班，分別是三灣國小大坪分校、烏眉國小楓樹分校、育英國小龍騰分校、汶水國小八卦分班。

今天校長會議座談時，烏眉國小校長王克誠反映分校沒校護的困擾，縣府人事處長張翠芬表示，依學校衛生法的規定，地方政府可評估學生照護的需求甄聘護理人員，至於是甄聘正式護理人員或約聘雇，縣府會視財政自行衡酌。

鍾東錦當場表態「一定會有」，且4所分校下學期統一作業，因為遴聘臨時護理人員可能不太容易找到人，他希望能甄聘正式護理人員，縣府會核算相關經費，再決定採取那一種方式為分校配置護理人員，同時要求教育處協助後勤作業。

小學 鍾東錦

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