國中生單車壯遊 贊助者加碼送完騎學生大巨蛋看經典賽

新北市立雙溪高中籌辦「綠騎士單車西遊記」，規畫國中生6天423公里自我挑戰壯遊活動，今天傍晚平安返回學校校，完成壯舉。校長葉俊士說，贊助單車團的淡水王先生為了鼓勵學生，將加碼邀請完騎的學生到台北大巨蛋觀看棒球經典賽，學生得知後歡呼，充滿期待。

雙溪高中表示，今年的單車壯遊車隊，18日在葉俊士和家長會長史立娜帶領從學校出發時，教育局長張明文曾透過視訊，期勉30多名師生趁參加活動開拓視野、體驗台灣文化之美。

雙溪高中從2010年開始舉辦單車環島活動，今年因為寒假距離農曆春節時間相對接近，無法安排環島行程，因此改成6天5夜，結合台灣歷史與文化的「西遊記壯遊」單車行程。

參與的學生在開學後就展開體能訓練，學生每周課後也要練習自行車騎乘，即使雙腿已經非常痠痛，仍要鼓勵自己，一次次騎上更高的坡頂，鍛鍊體能，提升毅力，希望學生完成挑戰後，從中了解「成功」並非一蹴可幾，而是經過辛苦練習後獲得的成果，並感學更加甜美。

葉俊士表示，台北過往屬於「淡水廳」，從台北前往宜蘭的道路，現在已成為有名的踏青路線「淡蘭古道」。這次單車壯遊結合台灣歷史，讓學生走在前人的道路上，體驗台灣文化與風景，因為讀萬卷書不如行萬里路。

葉俊士說，學生動手製作牛軋糖、南棗核桃糕，義賣後做為活動經費，讓學生理解天助、人助之外，也要自助。這次活動要感謝詐多貴人協助，例如和光企業每年固定購買百盒牛軋糖當作員工年節禮盒。照顧偏鄉學童的獅子會2425第九專區主席林建聰，也帶頭認購百餘盒禮盒。新竹玄奘大學兩夜的接待，讓學生們吃飽飯充實體力，五星級的住宿品質，明顯舒緩單日騎行100公里的疲勞。

史立娜表示，她的孩子過去參加環島行程，不僅體格變好，更養成負責、體貼的態度，讓她非常欣慰。她陪騎雙溪到平溪17公里，經過爬坡路段，讓她更加體會學生們完騎的困難，代表家長感謝學校持續辦理這項活動用心良苦。