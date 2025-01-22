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這所大學辦的航空體驗營 參加高中生在客艙內享用飛機餐

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
高中職學生參加航空體驗營，親自體驗操作A320-200雙渦扇引擎模擬機。圖／朝陽科大提供
高中職學生參加航空體驗營，親自體驗操作A320-200雙渦扇引擎模擬機。圖／朝陽科大提供

由中華航空事業發展基金會與朝陽科技大學合辦的「從起飛到落地D&A-2025航空體驗營」今起兩天在朝陽科技大學飛行與民航人員技術系舉辦。參加的高中職生不僅可以體驗航班從出發前到抵達後，所有的服務和工作，甚至還在B777-300ER客艙內享用了美味的飛機餐，大家都直呼好像真的坐了趟飛機，也都對航空事業留下深刻印象。

這個體驗驗完全免費，吸引兩百多名高中職學生報名，後來經由航空公司高階主管組成的評選委員會評選，最終兩梯次僅錄取61名學生參加，十分搶手。

朝陽科大飛行與民航人員技術系為此特別安排了包括飛行計畫製作、航班動態監控、飛航管制塔台作業與雷達作業體驗、B777-300ER飛航及客艙作業情境實作體驗等。同時還安排了B777-300ER逃生滑梯演練、A330-300逃生門操作等客艙緊急逃生情境模擬實作體驗。學員在模擬飛航體驗時，還能在B777-300ER客艙內享用美味的飛機餐，擬真度百分百。

航發會主秘謝委呈說，過去舉辦的航空推廣活動對象大多是社會人士、大學生及研究生，這是首次以高中職學生為對象舉辦的航空體驗營，希望能透過專業的師資群及航空教學設施，帶動高中職學生對航空職涯嚮往，為台灣未來航空人才培育與發展扎根。

朝陽科大校長鄭道明說，後疫情時代旅運需求大增，全球航空人才炙手可熱，該校因此斥資7億設立航空學院，擁有全台第一個從飛機修護、機師、民航人員、空服地勤到航空站運輸管理一條龍培育人才的系所。

飛航系主任盧衍良說，活動內容設定讓學員體驗每一個航班從出發前到抵達後，各單位需要共同配合與工作的項目，在情境體驗的環境中，能及早認識航空產業工作的專業，同時讓高中職學生認識航空職涯。

朝陽科技大學提供A350-900 (1/200) 飛機模型作為營隊紀念品，讓學員們十分開心。圖／朝陽科大提供
朝陽科技大學提供A350-900 (1/200) 飛機模型作為營隊紀念品，讓學員們十分開心。圖／朝陽科大提供
航發會主秘謝委呈(前排右二)及朝陽科大校長鄭道明(右一)共同為航空體驗營開訓。圖／朝陽科大提供
航發會主秘謝委呈(前排右二)及朝陽科大校長鄭道明(右一)共同為航空體驗營開訓。圖／朝陽科大提供
高中職學生參加航空體驗營，透過客艙緊急逃生情境模擬實作體驗。圖／朝陽科大提供
高中職學生參加航空體驗營，透過客艙緊急逃生情境模擬實作體驗。圖／朝陽科大提供

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