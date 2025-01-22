影／新生暴增！竹科3000人移居頭份竹南 頭份國中連實驗室都沒了

苗栗縣公私立國中小學校長會議上午舉辦，縣長鍾東錦針對苗栗爭取科學園區實驗中學設校，他強調頭份、竹南的國中就學人數成長驚人，如果不增設實中，可能2、3年後有的學校增班都只能蓋組合屋上課，連實驗室等專科教室也都全變成普通教室。

頭份國中、照南國中已連續多年新生數嚴重超額，尤其頭份國中新生人數「給300來500」，每年都得啟動額滿機制，將一些新生移轉到鄰近學校就讀。為紓解114學年度頭份、竹南地區國中新生入學，頭份國中將從10班增為15班、照南國中各年級有15班、17班，今年新生將再增加2班。

鍾東錦指出，日前他到中央參加大矽谷計畫平台，就反映科學園區應在苗栗增設實驗中學，預定地在大同高中對面，教育部官員質疑當地已有不少學校，未來招生會不會有問題，因此他要教育處進行可行性評估，以實際數據來說服中央。

他說，新竹縣市房價太高，許多園區上班人員紛紛到竹南、頭份買房定居，造成竹南、頭份國中新生人口暴增，但以苗栗縣財政的「大爛攤」，且是全台唯一財政受中央控管的縣市，根本無法舉債建新校，他很羨慕新竹縣長楊文科，準備了七、八十億元要建學校，但苗栗沒有中央協助的力道，根本沒法增建學校或教室，連實驗室等專科教室都必須改為普通教室使用。

鍾東錦說，頭份交流道每天清晨、傍晚上下班時段都大塞車，壅塞時段甚至從7點提前到6點，苗栗和新竹縣市學生國中會考同為竹苗考區，三地高中生都可能出現相互通勤就學的情況，往返浪費太多時間，他學生時代住南庄，要到新竹高中上課，清晨5點就得起床出門，許多時間都浪費在通勤，對此深有所感，希望中央盡速開闢頭份第二交流道，疏解塞車造成通勤上班、上學的時間浪費，他非常支持教育部「就近入學」的政策，苗栗人並非二等公民，應該給予同樣良好的教育環境。