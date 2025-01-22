新北捷運攜手旅學堂 淡海學童探索輕軌機廠

新北捷運公司經營淡海輕軌轉型推全齡教育型觀光，突破傳統軌道營運思維，與知名繪本作家幾米及在地文化組織「旅學堂」跨界合作，將淡海機廠轉型為兼具藝術、教育與環保特色的創新場域，開創綠能軌道與永續發展的嶄新典範。首場體驗活動由淡海國小五年級師生展開，由輕軌紅樹林站搭乘導覽專車，沿途欣賞並認識11個站點的公共藝術，最後抵達充滿神秘色彩的淡海機廠，為打造更符合教育型觀光的特性。

淡海國小教務主任表示，結合在地特色的戶外教學不僅加深學童對家鄉的認同感，更培養他們對永續發展議題的關注。這種創新的教育模式，展現了學校教育與在地文化結合的無限可能。旅學堂創辦人李琪表示，淡海機廠將幾米繪本元素融入戶外教育空間亮點，將冰冷的維修設施工廠轉化為充滿想像力的「秘密基地」。帶領訪客進入一場深具教育意義的全齡體驗營。

旅學堂創辦人李琪表示，希望透過藝術的溫度，消融工業場域的距離感，讓每個角落都能說出動人的故事。這不僅是一趟認識軌道運輸的旅程，更是一場結合環境教育、藝術美學與在地文化的深度體驗。活動設計以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，融入綠色旅行、環境保護、文化傳承等多元面向。

新北捷運公司表示，「Open淡海機廠」計畫標誌著軌道企業的轉型里程碑。「我們期待透過藝術與教育的結合，實踐企業的社會責任，為下一代打造更具永續性的未來。」預計今年第二季正式對外開放的淡海輕軌崁頂機廠，將推出一系列親子共學方案，包括小小職人體驗、藝術教育工作坊、在地人文歷史探索等活動。

新北捷運公司表示，將持續深化與旅學堂的在地深度合作，透過在地創生的理念，共同打造深具特色的在地文化導覽，讓輕軌成為連結交通、觀光、教育與永續發展的重要平台，為大台北地區的永續未來開創嶄新格局。