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逾15年未編預算換課桌椅 北市教育局：國高中3年內全數汰換

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市國高中已超過15年未汰換課桌椅，教育局今宣布將分3年投入8.1億元，替市立國、高中共約2400間教室更換課桌椅及置物櫃，盼小校一年內汰換完成，大校一年完成一個年級更換。圖／聯合報系資料照
北市國高中已超過15年未汰換課桌椅，教育局今宣布將分3年投入8.1億元，替市立國、高中共約2400間教室更換課桌椅及置物櫃，盼小校一年內汰換完成，大校一年完成一個年級更換。圖／聯合報系資料照

北市國高中已超過15年未汰換課桌椅，教育局今宣布將分3年投入8.1億元，替市立國、高中共約2400間教室更換課桌椅及置物櫃，盼小校一年內汰換完成，大校一年完成一個年級更換，加上去年開始補助國小，預計國高中（職）小2029年全數換完。

北市國高中上次汰換課桌椅已是2009年，每套使用年限為5年，雖若未損壞可繼續使用，但已逾15年未大規模更換，先前學測也有考生反映桌椅搖晃，教育局從去年起從國小逐年編列預算，預計2029年全數汰換完成，今天校長會議局長湯志明也宣布，國高中今年起陸續汰換，預計3年內汰換完成。

教育局表示，課桌椅部分預計一年投入7000萬元、替換3萬5600套，以3年時間全面更新市立國、高中普通班的課桌椅；置物櫃預計每年補助800間教室汰換，分3年6億完成約2400間教室的工程，替學生打造良好學習環境。

副局長陳素慧表示，更換桌椅將全數為木製，並鼓勵學校採購國產木材製造，維持環境永續，學校也可選擇可調式桌椅方便不同身高的學生使用，基本上會從國七開始一年更換一個年級課桌椅，但還是讓學校可視情況調整，盼小校能在一年內更換完成，最快116學年國高中所有學校都有新的課桌椅及置物櫃。

大安高工校長楊益强表示，部份學校先前有發現課桌椅老舊，這幾年均有持續汰換，在資源共享及師生互惠情況下，樂見教育局願意補助校園提升硬體設備，會在盤點課桌椅及置物櫃是否還有超過使用年限課桌椅，也希望包含行政人員辦公室硬體設備、所有教師辦公室桌椅等，也能納入更換範圍。

教室 教育局 辦公室

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