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戶外教學還捐贈物資 家齊高中學生單車挑戰150公里

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中舉辦「百里外.送愛行、百年家.祈福歸」活動，兩天騎單車150公里。圖／家齊高中提供
台南市家齊高中舉辦「百里外.送愛行、百年家.祈福歸」活動，兩天騎單車150公里。圖／家齊高中提供

台南市家齊高中為深化學生的戶外教育體驗，昨起舉辦2日的「百里外.送愛行、百年家.祈福歸」活動，22名學生騎150公里路，途中捐贈物資、環境教育，深化學生的品格教育與戶外挑戰，並推廣三好校園理念，鼓勵學生發揚「說好話、做好事、存好心」的精神。

活動由家長會長陳鑫龍、黃副會長及校友會前理事長，以及20名教師共同帶領，首日前往彰化二林保育院捐贈價值近萬元物資，展現學校對弱勢團體的公益關懷。二林保育院主任表示，該院收容90幾名中重度障礙的青年，家境都是低收入戶，急需幫助，感謝家齊高中師生們捐贈萬元物資，以及家長會長陳鑫龍、校友會前理事長李姿慧的捐款相助。隨後，學生挑戰了42公里的長途騎行，抵達北港朝天宮祈福，並為參加學測的學長姐祈求金榜題名。

今天一早，學生們來到東石漁人碼頭、布袋高跟鞋教堂，進行環境教育，讓學生了解塑膠微粒、重金屬已經對環境造成嚴重汙染，透過行動還給地球綠色美景，減緩地球暖化。在專業導覽的引領下，學生們學習到當地的生態與環境保護知識，並進一步了解如何珍惜自然資源，培養對環境友善的責任感。

家齊高中表示，兩天的活動共騎150公里，不僅學會了堅持與團隊合作的重要性，並在實踐中理解了社會責任和生命教育。為了因應這項體能挑戰，學生們在活動前進行了多次40至50公里的特訓，為長途騎行做好充足準備。此次戶外教育活動，不僅讓學生在體能上突破自我，增強團隊合作，也使學生在關懷社會及自然環境中開闊視野，提升社會責任感，成為有責任感的未來公民。

國立家齊高中學生騎單車到彰化二林保育院捐贈價值近萬元物資。圖／家齊高中提供
國立家齊高中學生騎單車到彰化二林保育院捐贈價值近萬元物資。圖／家齊高中提供

北港朝天宮 團隊 高跟鞋教堂

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