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北市規劃3年8.1億元 更新國高中課桌椅、置物櫃

中央社／ 台北22日電

為推動學校硬體環境改善，台北市教育局今天宣布，除持續挹注高齡校舍改建經費，將分3年投入8.1億元，替市立國、高中共約2400間教室更換課桌椅及置物櫃。

台北市教育局今天舉行113學年度第2學期公私立中等學校校長會議，找來全市公私立國高中職、特殊教育學校、國中候用校長等約220名教育人員參與。

台北市教育局長湯志民在會中分享北市重要教育政策，在學校硬體環境改善方面，他宣布，今年起將投入3年共新台幣8.1億元的經費，協助市立國、高中改善學校課桌椅及置物櫃，並繼續推動「親師交流道計畫」，鼓勵學校建置適合晤談的多功能教室。

教育局說明，課桌椅部分，預計1年投入7000萬元、替換3萬5600套，以3年時間全面更新市立國、高中普通班的課桌椅；置物櫃預計每年補助800間教室汰換，分3年完成約2400間教室的工程，替學生打造良好學習環境。

此外，湯志民要求，為維護校園安全，所有學校的反針孔偵測設備全部更新為3年以內，並提高巡檢頻率從每月1次至每2週至少1次，教育局將委託專業廠商，每個月到10間學校不定期抽查。

湯志民指出，校園頂樓同樣要完善安全設施，包含在通往頂樓的門內裝設監視器及門片感應磁簧，並在門外裝設監視器及對講機或緊急求救鈴，要求各校務必在3月份以前完成。

湯志民期許所有校長，更緊密地經營親師關係，才能共同解決學生面臨的諸多問題及各種挑戰，老師可以主動跟家長聯絡，邀請到校內進行更深入的對話，以互相瞭解並給予學生更多支援。

教室 教育局 湯志民

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