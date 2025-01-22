南市取消自由學區 遭疑加速滅校

台南市政府日前宣布166所自由學區的學校從114學年度起改回學區制，南市教育產業工會連日接到許多家長投訴影響權益，甚至有校長擔心小一新生掛零，「加速滅校」，昨開記者會要求開公聽會或說明會，並要完整配套措施，否則應暫緩。

教育局回應，過渡時期提供各項配套措施，例如家長工作地證明取代戶籍證明、兄姊已在該校就讀的弟妹皆不受影響，或於學區內有居住事實，可檢具證明文件申請入學，兼顧就學選擇權及就近入學精神。

南市教育產業工會指出，改回學區制此一重大決策直接衝擊將入學國中、小新生的權益，會造成偏鄉小校加速沒學生，人口老化或外移區域的中型學校減班超額，也恐造成大量超額教師，南市有36所50人以下的國小、6所50人以下的國中，勢必面臨裁併校的危機，將如何因應？

教產工會質疑，自由學制實施10多年，突然在新生入學報到前2個月喊停，讓家長與學校措手不及，原依孩子天賦才能適性選擇就讀學校，卻成了須先設法遷移戶籍，甚至租賃、購置房產才有機會實現。

全教總理事長侯俊仁也出席記者會譴責此政策大轉彎，完全忽視師生及家長權益，是專斷行為，未來會給家庭極大不便；前市議員許又仁也代表市議員陳昆和說，若不開公聽會或說明會，議員會在議會開。

教育局解釋，南市277校中有175校自由入學類型學校，占63.1%，已是全國自由入學比例最高的城市，為根本解決自由入學校數過度氾濫、學校間互相搶學生、生源不穩定、資源浪費等問題，除9所實驗教育學校外，其餘166校回歸學區制。

南市一般市立學校114學年度新生集中報到時間為3月21日至29日，教育局表示，從一年級新生開始實施，其他已入學年級學生未受影響，而偏鄉多為6班學校、每年級1班，無論班內學生多寡均成班，對教師員額編制也無影響，而市區中大型自由入學學校，容易因「越區就學」導致部分學校教室空間不足、部分學校則資源未被充分利用，回歸學區制可讓學校明確預估班級數。