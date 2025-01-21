台塑科學營首度移師北港 帶動學生歡喜玩科學

台塑企業「Formosa科學營」今天首度移師北港農工，吸引雲林沿海各鄉鎮學生踴躍報名，錄取40人，由虎尾科技大學團隊結合AI風潮帶領玩科學，趣味橫生，從中更吸收豐富的科技知識，受益良多。

該營隊以AI為主題，引領學員探索世界趨勢，一窺全球AI潮流，讓學員了解AI的應用遍布日常生活，於各行各業都能運用，例如台塑企業也藉由AI優化製程參數，提升生產效率及能源使用率。

課程深入淺出，有物聯網技術基礎、Arduino開發環境簡介、智慧小夜燈設計與實作、ChatGPT的應用、自走車製作等內容，學員透過程式設計和軟硬體的整合，製作出隨不同條件閃爍的智慧小夜燈，並學會運用ChatGPT，隨著一個個指令，將資料條列整理、將程式自動修正，學員直呼很有趣。