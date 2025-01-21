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駐印度代表化身成「阿公」 接待首個台灣小學生訪團

中央社／ 新德里21日專電
新竹縣東興國小15個小朋友在老師帶領下到印度交流，成為第一個到印度的國小訪團。中央社
新竹縣東興國小15個小朋友在老師帶領下到印度交流，成為第一個到印度的國小訪團。中央社

印度代表葛葆萱今天接待台灣史上首個到印度交流的國小訪團，他以「阿公」自稱，向小朋友介紹印度特色，也期待類似訪團成為未來促進台灣、印度人才彼此了解的重要推手。

駐印度代表處教育組2022年3月24日開始啟動「台灣、印度中、小學國際教育交流」，至今促成100間印度學校與台灣學校簽訂姐妹校合作備忘錄。

這次在4名老師率領下，新竹縣東興國小有15個4到6年級的小朋友，到印度參加為期8天的「印度姐妹校國際教育交流活動」，期間獲駐印度代表葛葆萱的接見。

葛葆萱在致詞時展現輕鬆的一面，先向大家介紹自己應該能當大家的「阿公」了，接著與小朋友分享在印度的生活。

葛葆萱表示，台灣和印度長期以來都有交流，但過去以大學、研究所學生為主，近年開始將觸角推向中、小學，而這次是第一次有台灣小學訪團到印度交流。

葛葆萱提到，印度地方很大、文化十分多元，讓大家從小建立起友誼、培養好關係，將來能因此有更多台灣懂印度，或印度懂台灣的人才。

今天的活動中，拉姆賈斯國際學校（RamjasInternational School）的曼拉爾（Navya Manral）展現在校內學習成果，她以華語文致詞，提到台灣人很善良，台灣是個很漂亮的地方，也很歡迎大家到印度。

東興國小教務主任張博裕表示，希望孩子此行能夠打開眼界，真正地認識不同的文化，學習尊重不同文化的人、事、物，也在過程中增加語言的運用能力。

東興國小訪團中的其中一個小朋友謝明澤，提到他對印度印象最深刻的場景，是當搭公車要去泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）時，看到很多牛在馬路上吃草，但車子會主動繞過牛，讓他感覺印度人都很愛護動物。

新竹縣東興國小師生這次到印度，除與當地學校交流，體驗瑜珈、傳統手工藝，還參觀泰姬瑪哈陵、古達明納塔（Qutub Minar）等著名景點。

印度 小學

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