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7旬工友每年創作不怠 淡水新興國小現巨型「台灣尚勇」
台灣在世界12強棒球奪冠，新北淡水新興國小操草地出現「台灣尚勇」，引起熱議。校長李連成說，作品是由在校服務近10年的7旬工友林敏智創作，他每年都會想個主題，去年是春，疫情期間也有天佑台灣等作品。
新興國小每年操場都有巨型草地創作，李連成說，在校服務近10年的工友林敏智，在公司退休後來校服務，每年都會在學校操場用割車機畫出巨型作品，像是在疫情期間畫天佑台灣、去年寫春字，今年因世界12強棒球賽奪冠，林才會自己設計「台灣尚勇」表達心意。
而這幅「台灣尚勇」也讓立委、中華職棒會長蔡其昌驚呼，台灣真是臥虎藏龍，工友阿伯竟然也這麼勇。
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