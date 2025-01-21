快訊

鈕承澤可回家吃年夜飯！涉性侵案關3年2個月出獄 4度申請假釋獲高院核准

清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代

濺血畫面曝光！外國女遊平溪拍照 火車進站張開雙臂被撞倒地

聽新聞
0:00 / 0:00

7旬工友每年創作不怠 淡水新興國小現巨型「台灣尚勇」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
台灣在世界12強棒球奪冠，新北淡水新興國小操草地出現「台灣尚勇」。圖／淡水新興國小提供
台灣在世界12強棒球奪冠，新北淡水新興國小操草地出現「台灣尚勇」。圖／淡水新興國小提供

台灣在世界12強棒球奪冠，新北淡水新興國小操草地出現「台灣尚勇」，引起熱議。校長李連成說，作品是由在校服務近10年的7旬工友林敏智創作，他每年都會想個主題，去年是春，疫情期間也有天佑台灣等作品。

新興國小每年操場都有巨型草地創作，李連成說，在校服務近10年的工友林敏智，在公司退休後來校服務，每年都會在學校操場用割車機畫出巨型作品，像是在疫情期間畫天佑台灣、去年寫春字，今年因世界12強棒球賽奪冠，林才會自己設計「台灣尚勇」表達心意。

而這幅「台灣尚勇」也讓立委、中華職棒會長蔡其昌驚呼，台灣真是臥虎藏龍，工友阿伯竟然也這麼勇。

新北淡水新興國小工友林敏智，每年都會在操場想個主題作畫。
新北淡水新興國小工友林敏智，每年都會在操場想個主題作畫。
疫情期間，新興國小操場出現「天佑台灣＋0」圖字樣。圖／淡水新興國小提供
疫情期間，新興國小操場出現「天佑台灣＋0」圖字樣。圖／淡水新興國小提供

淡水 疫情 蔡其昌

延伸閱讀

澳職／超應景！悍將王苡丞敲超前轟 俠盜「台灣日」台味更濃

蔡其昌新北發「臺灣尚勇」春聯 千人排隊索取一空

中職／兄弟龍獅大巨蛋為何場次較多？蔡其昌爆：透過各自管道

WBC世界棒球經典賽交流賽 蔡其昌：親民票價 回饋球迷

相關新聞

7旬工友每年創作不怠 淡水新興國小現巨型「台灣尚勇」

台灣在世界12強棒球奪冠，新北淡水新興國小操草地出現「台灣尚勇」，引起熱議。校長李連成說，作品是由在校服務近10年的7旬...

南市114學年取消自由學區 教產抗議：要廢校就明說、不要拐彎抹角

台南市教育局上周宣布，175所自由學區的學校從114學年度起改回學區制，南市教育產業工會連日接到許多家長、老師投訴，甚至...

北市與星宇合辦航空營報名超熱烈 家長敲碗期待教育局回應了

北市各級學校今天起正式進入寒假，教育局為深化生涯探索職業試探向下扎根至國小，培育學生成為未來航空產業人才，首度與星宇航空...

有兄姊就讀、工作證明取代戶籍…南市取消自由學區推配套

南市教育局日前宣布175所自由學區學校除實驗學校外，回歸學區制，今遭台南教育產業工會抗議，批是在加速滅校。教育局表示，...

高市嘉興國中美術藝才班春聯義賣 所得全數捐贈北高雄家扶中心

農曆年腳步近，高雄市岡山區嘉興國中美術藝才班今天在市立岡山醫院義賣，學生發揮創意揮毫寫春聯，創作版畫、陶藝作品，所得全數...

台南將消失的火車聲 學童用聲音記錄城市變遷感受環境「心」

台南鐵路地下化預計在明年完工，市區火車經過的聲景將消失，東區大同國小五年級學生在期末化身小小聲景家，猶目目文創楊欽榮帶領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。