北市與星宇合辦航空營報名超熱烈 家長敲碗期待教育局回應了

北市各級學校今天起正式進入寒假，教育局為深化生涯探索職業試探向下扎根至國小，培育學生成為未來航空產業人才，首度與星宇航空、空軍官校合作舉辦營隊，吸引逾400人報名，最終錄取30人，今舉行始業典禮，不少家長敲碗期待加開場次，教育局需考量合作單位人力，但暑假會在續辦課程。

此次為星宇航空首次與學校合作，首次開放30個名額，今明兩天在新和國小舉辦，今天上午舉行營隊始業典禮，教育局副局長陳素慧表示，過去生涯教育都是從國中開始，但近年來希望讓小朋友更早體驗到社會上的百工百業，課程包含各種面向包含飛機原理、模擬飛行等，更讓有興趣小朋友提前體驗，朝夢想邁進。

星宇航空人力資源部課長施沅君表示，星宇航空目前跟9所大專院校合作，對小朋友和家長來說技職可能非常陌生，企業也正努力作產學合作，更希望透過走入校園帶領小朋友認識航空產業，讓學員們若有興趣，也可以朝這方向努力，加入航空業。

空軍官校教授梁燕祝也說，疫情過後航空業積極擴張，也亟需人材加入，希望讓這些學員小時候就能有一個夢想，不管是空服員、機師、維修員、工程師都是很不錯的路，若孩子有興趣且從小就能夠在航太環境成長，相信更有機會朝夢想邁進。