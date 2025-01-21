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有兄姊就讀、工作證明取代戶籍…南市取消自由學區推配套

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市教育局日前宣布取消國中小自由學區，回歸學區制，強調有做好配套措施。記者鄭惠仁／翻攝
南市教育局日前宣布取消國中小自由學區，回歸學區制，強調有做好配套措施。記者鄭惠仁／翻攝

南市教育局日前宣布175所自由學區學校除實驗學校外，回歸學區制，今遭台南教育產業工會抗議，批是在加速滅校。教育局表示，過度期提供各項配套措施，如家長工作地證明取代戶籍證明、兄姊已在該校就讀弟妹皆不受影響，於學區內有居住事實，也可檢具證明文件申請入學，兼顧就學選擇權及就近入學精神。

南市教育局針對南市教育產業工會關心取消自由入學類型學校，回歸依學區制入學議題表示，南市277校中有175校自由入學類型學校，佔63.1%，已成為全國自由入學比例最高的城市。教育局為根本解決自由入學校數過度氾濫、學校間互相搶學生、生源不穩定、資源浪費等問題，才依國教法等規定全面落實學區制，並無不妥。

依據國民教育法第10條規定，學校分區設立並劃分學區，另依強迫入學條例第7條規定學生依學區分發及通知入學，就近入學為國民教育基本精神，每校都有固定學區，114學年度起僅取消自由入學類型制度，回歸學區就近入學制度。

教育局說，除9所實驗教育學校外，其餘166校回歸學區制，將從一年級新生開始實施，其他已入學年級學生未受影響。而偏鄉多為6班學校，每年級1班，無論班內學生多寡均成班，對教師員額編制也無影響。另市區中大型自由入學學校，容易因「越區就學」導致部分學校教室空間不足，另部分學校資源未被充分利用，回歸學區制可讓學校明確預估班級數，妥善安排學校資源。

教育局指出，台南市一般市立學校114學年度新生集中報到時間為3月21日至29日，若學生因戶籍遷移來不及在規定時間內報到，也可以在戶籍遷移後隨時至學校報到。另為因應少子女化，各校均有控管教師員額，可因應學校增減班做教師員額調整，不會影響教師工作權。

台南 學區 戶籍 教師員額 教育局

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