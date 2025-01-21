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南市114學年取消自由學區 教產抗議：要廢校就明說、不要拐彎抹角

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育產業工會要求教育局暫緩取消中小學自由學區，並應開公聽會或說明會。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育產業工會要求教育局暫緩取消中小學自由學區，並應開公聽會或說明會。記者鄭惠仁／攝影

台南教育局上周宣布，175所自由學區的學校從114學年度起改回學區制，南市教育產業工會連日接到許多家長、老師投訴，甚至校長也抱怨，認為影響就學權益，以及毫不考慮家長工作關係，更擔心今年小一新生會掛零，加速滅校。今天要求開公聽會或說明會，並有完整配套措施，且應是可行才實施，否則應暫緩。

教育局表示，全國各縣市皆依學區制規畫學區入學，南市277校有175校屬於自由入學學校，不僅只是小校，甚至30班以上學校也是自由入學學校，與就近入學精神背離，且「越區就學」導致部分學校教室空間不足，另部分學校資源未被充分利用，影響整體教育資源分配與教學品質。取消自由入學類型後，學校依學區範圍招生，既提供學區內學生完善教育品質，同時改善學校間資源分配不均的情況。

台南全教總理事長侯俊仁譴責此政策大轉彎，沒有充分溝通及配套實施就做決定，完全忽視師生及家長權益，是專斷行為。他說，連日來許多家長、校長都打電話向他抱怨，擔心學生會大量流失，偏鄉受少子化及人口外流影響，會招不到學生。他強調，雙親家庭愈來愈多，許多家長因工作關係，讓孩子在離工作進德學校就讀，取消自由學區，是給家庭帶來極大不便，教育局應懸崖勒馬。

前市議員許又仁代表市議員陳昆和表示，教育局說取消自由學區後，以後就不會有家長為了孩子入學，找校長幫忙的問題，但教育局公布後，家長開始來找議員，他強調，教育政策大轉彎影響到6成以上國中小，關係數萬學生權益，要求開開公聽會或說明會，若不開，議員會在議會召開。

台南市教育產業工會指教育局日前宣布114學年度開始，自由學區的175校將全部改回學區制（9所實驗學校除外）。此一重大決策直接衝擊將入學國中小新生的權益，也影響學校的招生數，將造成偏鄉小校加速沒學生，人口老化或外移區域的中型學校減班超額，影響如此大，卻只留給家長和學校2個月的時間做因應，令人懷疑是要加速消滅小校。

教產指出，自由入學類型學校目的在讓偏鄉、新生人口數少的學校可積極發展特色，吸引更多認同辦校理念的家長將孩子送來學校就讀，讓學校可以持續運作。此學制已實施10多年，卻突然在新生入學報到前2個月喊停，讓家長與學校措手不及。家長若要遷戶口也要有人願意被寄戶口，如今依孩子天賦才能適性選擇就讀學校，卻成了必須先設法遷移戶籍甚至租賃、購置房產才有機會實現。

今年北門區學區內小一新生人數，北門國小10人，蚵寮國小16人、錦湖國小3人、三慈國小8人、文山國小4人、雙春國小0人。教產指南市有36所50人以下的國小、6所50人以下的國中，勢必面臨裁併校的危機，將如何因應？另，原先非學區學生較多的學校，突然改學區制，恐造成大量超額教師，校內師資不穩定，變動太大，對學校品質會有不良影響；而政策大轉彎，無疑是否定多年來各校發展學校特色的辦學成績，打消第一線教師的熱忱。

偏鄉 台南 學區 教育局

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