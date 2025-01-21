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高市嘉興國中美術藝才班春聯義賣 所得全數捐贈北高雄家扶中心

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市岡山區嘉興國中美術藝才班今天在市立岡山醫院舉行義賣。記者郭韋綺／攝影
高雄市岡山區嘉興國中美術藝才班今天在市立岡山醫院舉行義賣。記者郭韋綺／攝影

農曆年腳步近，高雄市岡山區嘉興國中美術藝才班今天在市立岡山醫院義賣，學生發揮創意揮毫寫春聯，創作版畫、陶藝作品，所得全數捐贈給社福機構，向弱勢族群傳遞愛與溫暖。

嘉興國中今年用行動展現對社會的關懷，美術班林暄嬡、卓真安、江苡瑄、王婕綾、薛至倫、陳昱璇、曾奕晴以楷書、行書、隸書等多種書體揮毫，作品剛勁有力、流暢飄逸，每一幅都展現出書法藝術美感，具藝術價值又生活氣息。

除了揮毫寫創意春聯，鄭喬丰、單師澐、藍子晴、余欣嬨、洪暄儒發揮版畫專長，一張一張耐心印製版畫紅包袋，實用又喜氣，現場也展示陶藝創作與療癒植栽、溫暖手作小物，成為亮點。

許多民眾見學生擺攤響應義賣，大讚才華與用心。帶家人到岡山醫院看病的陳姓民眾購買了春聯、盆栽，並說這些作品既可作為家居擺設，也是別具意義新春禮物。學生還將手寫春聯贈送給年長者，收到春聯長輩感動說，每一筆都帶著祝福，讓這個春節特別溫暖。

嘉興國中校長呂美儀表示，學生從準備、製作到義賣，每個環節都充滿熱忱，以藝術回饋社區令人感動，這次收入全數捐贈給北高雄家扶中心，讓溫暖延續到社會每個角落。

家長會長劉綉卿說，這次義賣凝聚校內親師生力量，甚至吸引畢業校友與社區居民的參與，讓整個活動更加圓滿，家長與志工協助讓學生作品更具生活化價值，進一步拉近學校與社區的情感連結。

岡山醫院長于慶龍表示，今年是第3年舉辦愛心春聯義賣活動，有民眾也習慣每年共襄盛舉購買手寫春聯，學生創作每一幅春聯充滿藝術感又獨特，找回對春聯熱情及提前感受年節氣氛，希望為來年許個好彩頭，不但為家中增添過年氣氛，亦能幫助弱勢孩子。

嘉興國中美術班學生陶藝作品。記者郭韋綺／攝影
嘉興國中美術班學生陶藝作品。記者郭韋綺／攝影
嘉興國中美術班學生揮毫寫春聯。記者郭韋綺／攝影
嘉興國中美術班學生揮毫寫春聯。記者郭韋綺／攝影
嘉興國中美術班學生揮毫寫春聯。記者郭韋綺／攝影
嘉興國中美術班學生揮毫寫春聯。記者郭韋綺／攝影
陶藝創作與療癒植栽、溫暖手作小物，成為亮點。記者郭韋綺／攝影
陶藝創作與療癒植栽、溫暖手作小物，成為亮點。記者郭韋綺／攝影
陶藝創作與療癒植栽、溫暖手作小物，成為亮點。記者郭韋綺／攝影
陶藝創作與療癒植栽、溫暖手作小物，成為亮點。記者郭韋綺／攝影

岡山 春聯 義賣

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