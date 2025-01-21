台南將消失的火車聲 學童用聲音記錄城市變遷感受環境「心」

台南鐵路地下化預計在明年完工，市區火車經過的聲景將消失，東區大同國小五年級學生在期末化身小小聲景家，猶目目文創楊欽榮帶領到社區做鐵道聲景探險。師生透過收音設備聆聽及記錄平交道噹噹噹的聲響、鐵路地下化的工程聲、路橋下火車及社區穿梭的汽機車聲，要整理成獨一無二的聲景地圖。

校長李素珍表示，因鐵路地下化，未來這些在地面上行駛的火車聲音將轉為地下化，社區也將隨著鐵路地下化工程有著很大的轉變，大同師生進行校本課程，特聘專家引導學生如何收集聲音並記錄。此課程讓學生學習用耳朵去傾聽、去感受，記錄熟悉的聲音；培養他們對環境的關懷，同時更深入地認識在地社區及變化中的城市，建立起對家鄉的認同感，成為鐵路地下化後歷史的見證者。

目目文創總監楊欽榮說，聲音是認識世界的一個重要管道，透過聲音探索，孩子們可以更細膩地感受生活周遭的變化，並培養出對聲音的敏銳度。

學生楊東儒分享，最喜歡聆聽踩草皮及落葉的聲音，聲音清脆很悅耳；董昱杭說，學會了放鬆心情聆聽不同地方的聲音。林君翰表示，現在知道怎麼教大家進行聲音的分類；郭沁芸則說，可以教大家如何使用符號進行聲音標示。李彥君也分享，南站是個歷史悠久的地方，可以在這邊閉上眼睛享受多采多姿的聲音，很舒壓。

李素珍說，大同國小期待「陸海空」鐵道、南站的聲音探索課程，透過專家引導，讓學生詮釋聲音，從聆聽、收集並記錄，且深入感受生活周遭的聲音環境「心」。課程不僅培養了孩子的聽覺敏銳度，更讓他們對家鄉的歷史文化有了更深刻的認識，「學生們會發現，聲音不僅是一種聽覺感受，也承載著許多故事和情感更是美學。」