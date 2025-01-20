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班班有鮮乳叫停 彰化縣議員吳韋達辦座談爭取中央續辦

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議員吳韋達與立法委員張啓楷辦公室今天舉辦「班班有鮮奶」政策精進座談會，左起縣議員陳銌銌、吳韋達、立法委員張啓楷辦公室主任王如意及縣議員張雪如。圖／吳韋達服務處提供
彰化縣議員吳韋達與立法委員張啓楷辦公室今天舉辦「班班有鮮奶」政策精進座談會，左起縣議員陳銌銌、吳韋達、立法委員張啓楷辦公室主任王如意及縣議員張雪如。圖／吳韋達服務處提供

行政院停辦「班班有鮮奶」政策，但彰化縣政府仍決定繼續辦理，並從國小擴增到國中。彰化縣議員吳韋達與立法委員張啓楷辦公室今天邀請相關單位、各產業與相關業者舉辦座談會，決定本月23日由立法委員張啓楷邀集彰化縣政府和縣議員等拜會中央，爭取經費，續辦班班有鮮奶。

吳韋達指出，2025年起，紐西蘭進口鮮奶零關稅，中央政府推出「班班喝鮮乳」政策，一方面讓學童能享用國產鮮奶補充營養，二來也可彌補本地酪農的損失，卻因配套不足、倉促上路，造成學校老師的行政負擔，美意盡失，行政院去年12月宣布停辦。

吳韋達表示，班班有鮮奶是雙贏政策，中央停辦但縣府持續推動，可讓學童和產業受益；與會的縣議員陳銌銌、張雪如表示，贊成政策繼續推動，實際面對冷鏈、保存、運送和學校行政增加等問題，彰化是酪農大縣，希望中央補助費用，確保繼續執行相關政策。

立委張啓楷辦公室主任王如意表示，錯誤政策配套沒做好，導致政策喊卡，現在彰化縣政府決定繼續執行，給予支持肯定，期待彰化酪農可以提供給在地孩童，且落實配套冷鏈，不影響老師作業狀況。

彰化縣各級學校家長聯合會副理事長許友忠表示，班班有鮮奶政策推動產生各種問題，有學校一次發三個月的保久乳，冬天不喝冰牛奶等問題，發放鮮奶券有小孩不喝等問題，都需要溝通解決。

彰化縣餐盒食品商業公會理事長賴文成指出，公會每天供餐九萬多次給各級學校，但都是熱食沒有冷鏈，鮮奶的冷藏是餐盒公會最大的障礙，採買鮮奶又不確定彰化縣的乳源。

酪農代表豐樂牧場表示，彰化縣飼養約 3.2 萬頭乳牛、牛乳年產量約 11 萬公噸，佔台灣牛乳產量4分之1，鮮奶應優先提供給學童營養，且保久乳大多是進口混合，無法真正照顧本地酪農。

農業部畜牧司副司長周志勲表示，班班有鮮奶的政策喊停，農業部相關費用會保障酪農業，酪農並不會損失，並將建立小農平台和五大產區業者座談等，解決酪農面對紐西蘭進口鮮奶零關稅等問題。

教育部國教署專委薛承祐指出，衛福部建議學齡兒童增加乳製品，停辦班班有鮮奶後，未來學童餐建議增加高鈣小魚干等膳食，補充學童的高鈣促進身高。

縣議員吳韋達指出，114年度中央補助地方採用可溯源乳品計劃，行政院核准預定補助3655萬，現在中央政策轉彎喊停，彰化縣政府需自籌財源，希望中央補助相關款項。

彰化縣議員吳韋達與立法委員張啓楷辦公室今天邀請相關單位、各產業與相關業者，舉辦「班班有鮮奶」政策精進座談會。圖／吳韋達服務處提供
彰化縣議員吳韋達與立法委員張啓楷辦公室今天邀請相關單位、各產業與相關業者，舉辦「班班有鮮奶」政策精進座談會。圖／吳韋達服務處提供
彰化縣議員吳韋達與立法委員張啓楷辦公室今天邀請相關單位、各產業與相關業者，舉辦「班班有鮮奶」政策精進座談會。圖／吳韋達服務處提供
彰化縣議員吳韋達與立法委員張啓楷辦公室今天邀請相關單位、各產業與相關業者，舉辦「班班有鮮奶」政策精進座談會。圖／吳韋達服務處提供
彰化縣議員吳韋達與立法委員張啓楷辦公室今天邀請相關單位、各產業與相關業者，舉辦「班班有鮮奶」政策精進座談會。圖／吳韋達服務處提供
彰化縣議員吳韋達與立法委員張啓楷辦公室今天邀請相關單位、各產業與相關業者，舉辦「班班有鮮奶」政策精進座談會。圖／吳韋達服務處提供

酪農 鮮奶

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