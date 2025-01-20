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桃園平鎮宋屋國小午餐金牌菜單美食讚 營養師用這食材秘訣
桃園市第一屆校園米其林美食爭霸賽由平鎮區宋屋國小獲金質獎殊榮，宋屋國小今天中午將獲獎菜單導入營養午餐，供應全校師生吃得不亦樂乎，該校「金牌菜單」更成為許多學校詢問最高的營養午餐菜單，市議員王珮毓分享說，金牌好菜單希望其他學校營養午餐都共同享用。
宋屋國小獲獎的校園米其林「金牌菜單」，由營養師黃秀琪設計、與廚師吳軍翰巧手共同研發的成果，校方趁結業式，將菜單導入營養午餐供應，黃秀琪說，這次菜單非常符合在地食材原則，桃園從高山到海洋有很多食材，運用這些食材設計出金牌菜單，主食的魩仔魚米麴好香飯是觀音的米麴、新屋的魩仔魚。
接著推出第2道菜單是大溪區桂竹筍、第3道是觀音的南瓜、 其他菜單用龍潭苦茶油、八德蔬菜及黑木耳小番茄，清心蓮藕燉雞湯是用復興段木香菇及觀音蓮藕熬煮，口感濃郁、清香四溢。
王珮毓表示，桃園有很多豐富的在地食材，市府教育、農業和衛生局要一起來推動做為營養午餐菜單，將在地食材融入營養午餐菜單中，宋屋國小用心推廣營養午餐，將桃園在地食材讓孩子了解食農教育，好的菜單要讓其他學校分享，讓平鎮新榮、復旦、義興國小都能吃到宋屋國小金牌菜單，也讓更多小朋友吃在地和認識在地食材。
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