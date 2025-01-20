新建林口南勢國中8月先招七年級生 體育館還要再等等

新北市林口人口成長快速，為解決林口3所國中滿額情況，中央與市府投入17億新建南勢國中與幼兒園。新北市長侯友宜今視察說，國中7年級今年可先入學，但體育館還沒做完，恐怕有半年無法用，且學生進來後，工程安全圍籬要顧好，讓家長放心。

新工處說明，南勢國中新建工程包括9棟建築物，提供普通教室36間、資源班教室6間、專科教室28間、幼兒園8班；同時規畫社福大樓，提供公共托育、非營利幼兒園及托老中心服務，而工程採三階段，行政大樓、七年級教室將在今年8月29日完工，第二階段完成八、九年級的教室樓、專科教室及體育館，第三階段則完成操場、風雨球場、社福大樓及通學廊道等。

議員蔡淑君則說，家長們最關心的是學生活動空間、以及噪音問題。先前也跟工程團隊溝通，將體育館及八、九年級教室樓使照拆開申請，若體育館提早完工就可先啟用；此外，蔡說，曾建議團隊在今年8月前，把八、九年級的教室樓、體育館的基礎做好，避免七年級學生在校時，被第二階段工程噪音、粉塵干擾。

議員李宇翔說，南勢國中今年9月將招收第一批學生，但在工程現場發現，七年級教室結構雖完成，內部裝修包含教室設備等，並無太大進展，憂心9月是否能如期招生。