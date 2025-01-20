落葉堆肥變魔術？彰化小學生驚見昆蟲忙問原因恍然大悟

彰化縣青蔥產量全台第一，溪湖鎮是全縣青蔥第二大產區，溪湖湖北國小使用去年堆肥混合土壤種蔥，小朋友種下24盆青蔥，期待100天後採收製作蔥油餅，體驗「從產地到餐桌」的成就感。

湖埔社區大學最近兩年使用東螺溪枯枝落葉堆肥有成，設計為12年國教國小教案，去年到校指導小朋友把落葉堆置校園的落葉堆肥區，經過約3個月熟成，今20多名四年級學童翻開堆肥、過篩濾除未分解雜物，再混合一般土壤為培養土。

社大志工隊副隊長楊志宏擔任講師，過篩堆肥前聲明「會有昆蟲，不要害怕。」翻開後，果然有蚯蚓等昆蟲在篩網鑽動，小朋友驚呼連連，因為面積約6坪的堆肥區設在水泥地面，沒跟泥土相連，竟有蚯蚓、馬陸、蜈蚣等昆蟲爬進落葉堆，小朋友滿臉問號；社大執行長林淑玲說，落葉腐化產生有機物吸引昆蟲鑽進來，一步步形成食物鏈。

湖北國小沒足夠校地種蔥，因溪湖鎮也是葡萄重要產區，種葡萄家長提供盛裝葡萄的方形塑膠籃當盆器種青蔥，小朋友種24盆表蔥，預計100天後採收。校長莊世雄表示，落葉曾是校園美麗風景，經過堆肥化為土壤滋養農作物最後化為美食，讓產地到餐桌的食農教育深烙孩子腦海。