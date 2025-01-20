學期末鼓勵學子 新北市議員發獎助學金勉再接再厲

學期末最後一天，準備迎接寒假到來，為了要鼓勵學生努力向學，市議員白珮茹再度來到金山、萬里發放獎助學金，不只是對於學業成績的肯定，更加也是在農曆年前，給予學生們的一份新年祝福。

市議員白珮茹表示，由金山高中及萬里國中挑選勤奮向學的學生各30名，發放時與學生互道加油也說聲新年快樂，而這個2000元的紅包，是學生們平日努力學習所得的成果，希望能勉勵學生再接再厲，並且也將這份喜悅跟家人分享。

萬里國中校長馮麗慧說，偏鄉地區資源缺乏，萬里國中也期待孩子們能夠珍惜這份自己努力而來的獎勵，繼續在課業上精進，也感謝市議員在學期末來為學生們勉勵，並且也帶來最棒的新年禮物。